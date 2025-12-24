NBA｜法拉格聯手戴維斯合轟64分 獨行俠主場131:130擊退金塊

周二獨行俠主場對上同為背靠背行程中的金塊，今場一開波，獨行俠就憑現任和前任狀元法拉格(Cooper Flagg)及安東尼戴維斯(Anthony Davis)的出色表現一度領先，但金塊後來猛烈反擊更一度將比數反超，但全場攻入33分的法拉格挺身而出再將比數反超，最終金塊在P屈臣(Peyton Watson)絕殺3分射失下，以130:131落敗。

新舊狀元齊發威 法拉格戴維斯合力狂轟64分

今場獨行俠2位狀元一開波就立即入局，首節法拉格和戴維斯便分別攻入14和10分助球隊以41:27取得領先，其後獨行俠都握有些微優勢，但金塊其後展開反擊第三節以103:103追和，並在第4節首度取得領先，但其後法拉格挺身而出命中關鍵三分並助N馬素(Naji Marshall)助主隊以131:121領先金塊，但其後金塊連續得分追成130:131，更在法定時間僅剩下7.8秒時逼使獨行俠24秒違例取得球權，P屈臣投出絕殺三分但彈框而出，最終獨行俠以131:130險勝金塊。

今場法拉格再度打出亮眼表現，轟入全場最高的33分外加9籃板9助攻，更以此表現成為繼當積(Luka Doncic)後第2位20歲以下，單場攻入至少33分9籃板9助攻的球員之一，另外安東尼戴維斯日漸回勇，今場亦打入31分9籃板助球隊取勝。金塊雙子星約基治(Nikola Jokic)和占姆梅利(Jamal Murray)今場亦分別攻入29分7籃板14助攻，而後者則攻入31分7籃板14助攻。

