NBA｜黃蜂新秀肯尼普締造NBA「最快百個三分」紀錄

黃蜂今季持續波動，今日作客以132：139不敵同樣近況欠佳的騎士；雖然球隊再吞敗仗，但新秀肯尼普（Kon Knueppel）在首節射入其NBA生涯第100個三分球，僅用29場完成，改寫聯盟歷史「最快百記三分」紀錄，成為全場焦點。

100 threes for Kon Knueppel in 29 games... the fastest rookie to ever hit that mark!



黃蜂新秀肯尼普（左）締造「最快百記三分」里程碑。AP

首節手起刀落 29場百記三分創史

今仗首節，肯尼普接應隊友傳送，於左側45度弧頂果斷出手命中三分，這一投不但為球隊在第一節帶來領先，更為他攻下生涯第100個三分球。以29場達標，打破過往由爵士「一哥」麥健倫（Lauri Markkanen）保持的紀錄，將原有里程縮短12場。

效率延續 全場20分射術穩健

雖然黃蜂最終未能取勝，肯尼普表現依然亮眼；他本場上陣30分鐘，三分9投5中、斬獲20分，延續今季穩定火力與高效外線。

黃蜂最大收穫 新秀王強力競逐

黃蜂近年戰績未見起色，長期徘徊東岸下游，但今季首輪第四順位選中的肯尼普可謂球隊最大驚喜。除狀元郎法拉格（Copper Flagg）外，他亦是「最佳新秀」獎項的有力爭標者。數據方面，肯尼普今季場均貢獻19.4分，已投進104個三分球，暫列聯盟第2，僅次於今日對手騎士當家米曹（Donovan Mitchell）的111球。