Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜黃蜂新秀肯尼普締造NBA「最快百個三分」紀錄

即時體育
更新時間：11:26 2025-12-23 HKT
發佈時間：11:26 2025-12-23 HKT

黃蜂今季持續波動，今日作客以132：139不敵同樣近況欠佳的騎士；雖然球隊再吞敗仗，但新秀肯尼普（Kon Knueppel）在首節射入其NBA生涯第100個三分球，僅用29場完成，改寫聯盟歷史「最快百記三分」紀錄，成為全場焦點。

黃蜂新秀肯尼普（左）締造「最快百記三分」里程碑。AP
黃蜂新秀肯尼普（左）締造「最快百記三分」里程碑。AP
黃蜂再敗騎士 新秀肯尼普締造「最快百記三分」里程碑。路透社
黃蜂再敗騎士 新秀肯尼普締造「最快百記三分」里程碑。路透社

首節手起刀落 29場百記三分創史

今仗首節，肯尼普接應隊友傳送，於左側45度弧頂果斷出手命中三分，這一投不但為球隊在第一節帶來領先，更為他攻下生涯第100個三分球。以29場達標，打破過往由爵士「一哥」麥健倫（Lauri Markkanen）保持的紀錄，將原有里程縮短12場。

效率延續 全場20分射術穩健

雖然黃蜂最終未能取勝，肯尼普表現依然亮眼；他本場上陣30分鐘，三分9投5中、斬獲20分，延續今季穩定火力與高效外線。

黃蜂最大收穫 新秀王強力競逐

黃蜂近年戰績未見起色，長期徘徊東岸下游，但今季首輪第四順位選中的肯尼普可謂球隊最大驚喜。除狀元郎法拉格（Copper Flagg）外，他亦是「最佳新秀」獎項的有力爭標者。數據方面，肯尼普今季場均貢獻19.4分，已投進104個三分球，暫列聯盟第2，僅次於今日對手騎士當家米曹（Donovan Mitchell）的111球。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
21小時前
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
6小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
19小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
3小時前
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
影視圈
14小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
23小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
2025-12-22 08:30 HKT
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
19小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
22小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
3小時前