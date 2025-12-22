夢幻教室ATR國際籃球錦標賽落幕 12周年精英頒獎禮嘉許青年運動員

本地青年運動訓練學院Dream Sport Academy夢幻教室（DSA）主辦的《Above the Rim》ATR 國際籃球錦標賽於 12 月 12 至 15 日假宣道國際學校圓滿舉行。今年賽事吸引來自義大利及新加坡的青年代表隊來港參與，與本地 U12 至 U16 多支籃球隊伍同場較量，為本地青年球員提供難得的國際交流及競技平台。大會亦於賽事期間舉行歡迎晚宴暨 12 周年精英頒獎禮，嘉許於籃球、排球及羽毛球表現卓越的學員。

國際隊伍雲集 提升本地青年競技視野

本屆《Above the Rim》ATR 國際籃球錦標賽雲集意大利及新加坡等多支海外青年代表隊伍，為本地球員帶來寶貴的跨文化交流機會。不同地區球員於場上互相切磋，學習彼此的技術特色、戰術風格與團隊合作方式，從中拓展視野，加強對國際性賽事節奏與世界水平的認識。意大利駐港領事館總領事 Carmelo Ficarra 亦親臨出席 DSA 歡迎晚宴致辭及頒獎。DSA 行政

總裁 Yannick Ngassa 表示：「學院會持續舉辦國際性青年賽事，期望透過跨地域交流、訓練及文化互動，為香港體壇培育更多具國際視野的新一代運動員。」

在多場緊湊而具競爭性的賽事中，各隊伍展現出高水平的技術與團隊合作。U12 組別方面，Top 1 憑穩定發揮勇奪冠軍，DSA Black 緊隨其後獲得亞軍；Triple B 來自新加坡的 隊取得季軍，而 DSA Blue 則位列第四。至於 U16 組別，來自意大利的 Vanoli Cremona 表現出色，成功奪得冠軍，Red Blue 取得亞軍，Hoopstars 及 DSA 分別位列第三及第四，為賽事畫上圓滿句號。

香港體壇嘉賓分享 激勵學員追夢

於頒獎禮上, 大會特別邀請了幾位於籃球、排球及羽毛球有卓越成就的香港運動員及教練，前來分享運動生涯與心路歷程，勉勵年輕學員勇於追求目標：

鄭錦興 — 甲組籃球員，被譽為「港版流川楓」，他分享訓練過程中的紀律與自我要求，並寄語學員：「無論是籃球或其他運動，成長之路都是金字塔式的競爭，單靠堅持並不足夠。當大家都在努力的時候，真正拉開差距的，是能否在堅持之上再進一步，持續檢視並完善自身的細節與紀律。別人願意投入十個小時訓練，若想突破自己，就要問自己能否付出十二個小

時。唯有不斷提高對自己的要求，才能在競爭中走得更遠，做得更好。」

游學俊 — 前香港男子排球隊主攻手、自由防守球員及前香港男子成年隊主教練，他分享團隊運動的重要性，並強調：「我一直期望運動員能夠珍惜自己代表隊的身份。能夠代表香港出外比賽，並不只是個人的榮譽，背後其實承載著更多意義——包括曾經落選卻仍默默付出的隊友、不同年齡層一直關注及支持這項運動的人，以及在背後全力支持的家人。因此，我希

望每一位運動員都能明白，代表隊的身份得來不易，值得被珍惜與承擔。」

鄒軒朗 — 現役香港羽毛球隊成員、2025 香港公開賽男雙冠軍，他以自身比賽經驗鼓勵學生迎接挑戰，表示：「疫情期間出國參賽機會難得，惟在首站比賽中不慎受傷，一度感到沮喪，亦曾自責未能妥善應對。然而，我很快調整心態，專注接受治療，並提醒自己不要被一時的挫折影響前路。正是這份堅持，讓我在隨後的多項賽事中取得理想成績。運動員的成長路上

難免遇到困難，唯有保持不屈不撓的精神，堅持到底，才能迎來突破。」