「啟德GET SET GO 2026」明年初啟德體育園盛大舉行 推廣全民運動 創活力動感社區

大型社區嘉年華 「啟德GET SET GO」，將於2026年初再度於啟德體育園盛大舉行。活動將匯聚超過60個攤位遊戲、運動體驗及一系列精彩的體藝表演，並邀請多位星級運動員及教練親臨現場，帶領市民親身體驗多種運動項目，歡迎全港市民參加，一同感受運動的無窮樂趣，締造充滿活力的動感社區。

「啟德 GET SET GO」今年復活節首度移師啟德體育園內東營舉行。作為園區開幕後的首個大型嘉年華，成功吸引超過12,000人次參與，盛況空前。為延續這股歡樂的運動熱潮，「啟德 GET SET GO」將於2026年1月31日及2月1日再度於體育園登場！活動將聯同超過50個合作夥伴，包括體育會、企業、運動員及慈善機構，攜手打造一個活力十足的社區嘉年華，推廣全民運動，促進社會共融。大會旨在鼓勵各年齡層及不同運動水平的市民積極參與體藝活動，共同感受運動帶來的喜悅及正能量。

星級運動員及教練親身指導

今次嘉年華特別邀請多位星級運動員及教練親臨現場，即場教授指定運動項目，包括前香港單車代表、三屆亞運公路單車金牌得主黃金寶先生、前香港佩劍一哥林衍聰先生、AC米蘭足球學院香港教練Andrea Galbiati、前速度滾軸溜冰亞洲冠軍袁嘉曦先生、屢奪世界錦標賽金牌及2002年釜山亞運女子太極拳類兩項全能銀牌的武術運動員李暉師傅等。此外，於第十五屆全運會中全情投入的香港男子手球隊亦將到場，與市民分享參與手球運動的技巧及心得，讓大家進一步了解手球運動的樂趣。無論是運動愛好者或是初哥，這一系列的運動體驗將會為大家帶來多元的學習機會，不容錯過！

精彩活動老少咸宜

「啟德GET SET GO 2026」提供超過20個運動入門體驗坊讓參加者親身參與，包括兒童平衡車、繩流 、兒童足球、「森巴」節奏敲擊樂、輪椅人力車、街舞等，還有多達60個遊戲攤位，包括巨型繩網陣、遙控模型爬山車試玩、兒童滾軸溜冰、輪椅舞蹈坊、保齡、棒球、劍擊等，集運動與娛樂於一身，適合不同年齡人士參與，提升體能，挑戰自我，感受揮灑汗水與運動的魅力。

特別體驗遊戲 推廣傷健共融

嘉年華除了提供多元化的運動體驗班，還精心安排了一系列吸引眼球的精彩表演，包括：舞蹈大滙演、合氣道示範、花式跳繩表演等。為進一步推廣傷健共融，今次活動特別加入了相關元素，讓市民透過互動體驗，加深對殘疾人士運動的了解及支持。活動包括：殘疾劍擊VR體驗遊戲、輪椅人力車及輪椅舞蹈、由一群熱愛音樂的殘疾人士組成的「Flash樂團」長弦樂及敲擊樂表演等，香港殘疾人運動員亦會到場支持參與，讓大家在歡樂中體驗平等與包容的意義！

