NBA｜火箭末節再崩盤 14分優勢不保 火箭主帥：球隊不配贏（有片）

更新時間：17:28 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:28 2025-12-22 HKT

火箭近況反覆不定，今日作客再遇挫折。球隊一度在末節領先14分，卻未能鎖定勝局，最終於加時以124：125不敵西岸下游的帝王。本季面對西岸倒數前五的球隊，火箭已第4度翻船，表現令人失望。火箭主帥更是直言球隊「不配贏」。

此役火箭原本佔盡主動，但末節風雲突變，在第四節最多領先14分的情況下，由帝王後衛韋斯博克（Russell Westbrook）於第四節末段命中關鍵追平三分，將比賽拖入加時；加時決勝時刻，舒路達（Dennis Schroder）把握底角空位三分射成準絕殺。火箭「一哥」杜蘭特（Kevin Durant）全場苦撐47分鐘，繳出24分、10籃板、8助攻的準大三元，無奈最後一投偏出，球隊終以一分飲恨，再添一場被逆轉的苦果。

火箭主帥：「我們不配贏」

火箭近期走勢如過山車。先在對塘鵝之戰慘遭25分大逆轉，士氣大傷；其後又強勢終結金塊六連勝，似見回暖；怎料今場面對帝王再度崩盤。火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）賽後直言球隊「不配贏」：「打金塊時我們的求勝欲更強，但今日讓對手一路緊咬，很大程度是我們自己的問題。我們其實不配贏。這本應該是領先15到20分的比賽，結果卻落到要追分，責任在我們。對上實力較弱的對手，我必須更好激發隊員鬥志。」

杜蘭特亦語帶無奈：「領先14分時就該乘勝追擊，不能放慢。進攻端沒持續施壓，防守端也沒守住強度。應該徹底掌控局面，但整晚都沒把優勢擴大到位。」

杜蘭特（左）苦撐近48分鐘，惟可惜最後一投不中無緣勝利。路透社
火箭主帥烏度卡賽後直言球隊「不配贏」。AP
劫富濟貧 火箭今季關鍵時刻表現令人堪憂

火箭「劫富濟貧」的問題持續發作。本季球隊雖僅吞下9敗，卻有4場敗仗來自西岸倒數五名之列；唯一擊敗的快艇亦只是主場兩分險勝。關鍵時刻表現同樣堪憂——在關鍵時刻（最後5分鐘分差5分內）的比賽中，火箭僅6勝8負，排在聯盟第20位；而本季5場加時賽只得1勝4負，收官能力急需補課。

展望下仗，火箭將再碰西岸包尾區對手快艇。快艇本季表現令人失望，但剛以擊敗湖人終止五連敗，狀態有所回升。火箭若要止住亂流，必須盡快修補末節鬆懈與關鍵時刻執行力的老問題。

