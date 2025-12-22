NBA｜馬刺挫巫師掃六連勝 雲班耶馬續後備「限時」上陣 將背靠背連撼雷霆

NBA常規賽，馬刺作客輕取東岸包尾的巫師，以124：113報捷，豪取六連勝，戰績升至21勝7負，暫列西岸次席，僅落後榜首雷霆四個勝場。更引人注目的是，馬刺將於香港時間12月24及26日背靠背連撼雷霆。

面對近況平平的巫師，馬刺今仗「兵不血刃」。控衛迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）火力全開，貢獻27分、7籃板、6助攻，成為球隊贏波功臣。陣中多點開花，卡斯杜（Stephon Castle）交出18分、11助攻「雙雙」，中鋒科內特（Luke Kornet）亦有20分、12籃板；當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）則續以後備登場，21分鐘內收穫14分、12籃板，效率不俗。

雲班耶馬自傷癒回歸後連續五戰後備出場，場均出場21.2分鐘，數據為19.0分、9.4籃板、2.4助攻及2.4封阻。主帥米治莊臣（Mitch Johnson）賽後談到其「限時」安排時直言：「雲班耶馬後備出場是現階段的計劃，直至情況改變。賽季漫長而艱苦，並非短期內就能調整。我們會按日評估，應對密集賽程的挑戰。」

展望後勢，馬刺即將於香港時間24日和26日連續硬撼西岸「一哥」雷霆。兩軍上次相遇是12月14日NBA盃準決賽，馬刺曾以111：109險勝，今次相隔十日再度對壘。霍斯表明這將是一場「惡鬥」：「雷霆是目前最佳球隊，雖然我們之前擊敗過他們。」主帥莊臣亦稱：「除了知道接下來兩場是硬仗之外，暫未多作考慮，畢竟對手是衛冕冠軍。」