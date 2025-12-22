NBA｜般臣狂轟本季新高47分 率紐約人132:125「㩒熄」熱火

NBA盃冠軍紐約人周日主場迎戰熱火，今場紐約人明星中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)手感冰冷，出場29分鐘僅得2分，但當家球星兼NBA盃MVP的般臣(Jalen Brunson)挺身而出，轟入今季新高的47分助力球隊以132:125擊退熱火。

今場紐約人明星中鋒唐斯進攻失靈，上半場錄得0得分，但好在有般臣繼續擔起進攻大旗，半場已經攻入27分助紐約人半場以66:62取得領先，其後紐約人雖然一直保有優勢，但熱火末節由華爾(Kel'el Ware)和海梅夏昆斯(Jaime Jaquez Jr.)展開反擊，一度將分差追成僅2分，但之後紐約人由般臣和布列捷斯(Mikal Bridges)合力打出一波8:0攻勢，徹底泯滅熱火的反擊之勢，最終紐約人以132:125成功守住主場。

今場般臣除了攻入本季新高的47分，另外亦交出8個助攻及3籃板，布列捷斯今場亦成為第二火力點，攻入24分外加2籃板4助。而熱火方面2年級生華爾攻入28分外加19籃板，海梅夏昆斯和N包維爾(Norman Powell)分別攻入22分和23分。

