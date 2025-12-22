NBA｜公牛作客火力全開 152：150挫老鷹締今季最高得分戰

NBA常規賽今日上演得分大戰！公牛隊作客亞特蘭大，以152：150險勝老鷹，締造今季聯盟最高得分賽事。布澤利斯（Matas Buzelis）手感火熱，個人貢獻28分，三分球8投7中創生涯新高，領軍全隊9人得分上雙，球隊亦順勢收穫三連勝。兩軍將於24日同地再度交鋒。

公牛今仗火力全開，上半場已轟入83分，改寫球隊今季半場得分新高，並以83：73領先。此前公牛半場最高為11月8日作客騎士的72分（當仗以122：128見負）。全場152分同樣刷新今季隊史單場最高，超越11月16日作客爵士時的147分（當時以147：150告負）。公牛隊全場有9人得分上雙，其中最亮眼的當屬24年新秀布澤利斯，他個人轟下28分，其中三分球8射7中創造個人職業生涯的新高；公牛後衛高比韋特（Coby White）雖左踝不適但最終攻入21分，基迪（Josh Giddey）則交出19分9籃板和12次助攻的「準三雙」數據。

是役亦屬歷史罕見。據ESPN統計，NBA史上在常規時間內雙方同場破150分的賽事僅為第8次，而過去35季已第三度出現。至於聯盟常規時間最高得分一戰，仍為1990年11月2日勇士以162：158力擒金塊。

末節高潮迭起。終場前5秒，謝倫莊臣（Jalen Johnson）命中關鍵三分，助老鷹以150：151反超；但布澤利斯隨即造成犯規，4.2秒兩罰中一，為公牛再度領前。最後時刻，楊格（Trae Young）壓哨中距離偏出，公牛有驚無險全身而退。

老鷹方面，謝倫莊臣砍下全場最高36分，並收穫11籃板、9助攻；楊格傷癒復出後表現回勇，今戰攻入今季個人新高的35分。惟球隊近況持續低迷，近9仗輸7，已吞三連敗。莊臣賽後直言：「上半場讓對手拿到80分，很難贏球，某程度上也挺尷尬。希望我們能盡快修正。」

值得一提的是，楊格近3戰第2度先發。他早前因右膝內側副韌帶（MCL）扭傷缺席21場。老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）坦言，楊格未必能即時應付背靠背賽程，仍處於「適應過程」。