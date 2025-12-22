Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜公牛作客火力全開 152：150挫老鷹締今季最高得分戰

即時體育
更新時間：12:07 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:07 2025-12-22 HKT

NBA常規賽今日上演得分大戰！公牛隊作客亞特蘭大，以152：150險勝老鷹，締造今季聯盟最高得分賽事。布澤利斯（Matas Buzelis）手感火熱，個人貢獻28分，三分球8投7中創生涯新高，領軍全隊9人得分上雙，球隊亦順勢收穫三連勝。兩軍將於24日同地再度交鋒。

公牛今仗火力全開，上半場已轟入83分，改寫球隊今季半場得分新高，並以83：73領先。此前公牛半場最高為11月8日作客騎士的72分（當仗以122：128見負）。全場152分同樣刷新今季隊史單場最高，超越11月16日作客爵士時的147分（當時以147：150告負）。公牛隊全場有9人得分上雙，其中最亮眼的當屬24年新秀布澤利斯，他個人轟下28分，其中三分球8射7中創造個人職業生涯的新高；公牛後衛高比韋特（Coby White）雖左踝不適但最終攻入21分，基迪（Josh Giddey）則交出19分9籃板和12次助攻的「準三雙」數據。

是役亦屬歷史罕見。據ESPN統計，NBA史上在常規時間內雙方同場破150分的賽事僅為第8次，而過去35季已第三度出現。至於聯盟常規時間最高得分一戰，仍為1990年11月2日勇士以162：158力擒金塊。

末節高潮迭起。終場前5秒，謝倫莊臣（Jalen Johnson）命中關鍵三分，助老鷹以150：151反超；但布澤利斯隨即造成犯規，4.2秒兩罰中一，為公牛再度領前。最後時刻，楊格（Trae Young）壓哨中距離偏出，公牛有驚無險全身而退。

老鷹方面，謝倫莊臣砍下全場最高36分，並收穫11籃板、9助攻；楊格傷癒復出後表現回勇，今戰攻入今季個人新高的35分。惟球隊近況持續低迷，近9仗輸7，已吞三連敗。莊臣賽後直言：「上半場讓對手拿到80分，很難贏球，某程度上也挺尷尬。希望我們能盡快修正。」

值得一提的是，楊格近3戰第2度先發。他早前因右膝內側副韌帶（MCL）扭傷缺席21場。老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）坦言，楊格未必能即時應付背靠背賽程，仍處於「適應過程」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
20小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
23小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
22小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
8分鐘前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
22小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
3小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
22小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
14小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
17小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
2小時前