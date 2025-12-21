香港公開劍擊錦標賽｜張家朗男花擊退劉晉延封王 女重佘繕妡再奪一冠為今年畫上完美句號

「2025香港公開劍擊錦標賽」周末一連兩日上演，今日迎來最後一日賽事，有男花、女重以及女佩的賽事，最終男花由張家朗以15:11擊敗小將劉晉延封王，而女重則由佘繕妡以15:5擊敗隊友朱嘉望封后，女佩則由薜雅齊以15:11擊敗劉穎怡奪得冠軍。

男花張家朗先後擊敗蔡俊彥梁千雨再挫劉晉延封王

今日其中一場最受矚目的一戰必然是男花8強由「世一」蔡俊彥對上2屆奧運金牌得主張家朗，最終家朗以15:11淘汰Ryan，賽後Ryan接受訪問時表示很期待今次的對決，因為大家的身份和名次已經高了和不同，但認為自己的表現可以更加好，他亦大讚家朗今場表現：「都戥佢開心，因為佢呢一排唔係打得幾好，頭先嗰場我覺得應該係近排打得最好嘅一場，所以就贏咗我。」

其後家朗在4強再對上同為隊友的梁千雨，亦鬥得相當火熱，需要鬥到決一劍才分出勝負，最終家朗以15:14力壓千雨晉級決賽對上小將劉晉延。到決賽一開始劉晉延一度取得領先，但家朗調整迅速接連得分，最終以15:11擊敗劉晉延勇奪冠軍。賽後家朗表示：「好開心，呢一排打得唔係咁好啊，跟住今日有啲場次都打得唔係咁好，但係都覺得呢一排訓練係有成果嘅，因為試咗啲新嘢啦亦都教練都俾咗好多唔同嘅意見，我覺得都仲係唔係好穩定，但係我覺得都OK嘅。」提到先後與蔡俊彥、梁千雨及劉晉延交手，家朗直言：「好攰咯，因為Ryan就我哋同年㗎嘛，大家即係都OK啦，同埋8強去到後面真係感覺到自己有啲老啦，唔係講笑即係覺得有啲攰。」

女重佘嫸妡帶病封后 薛雅齊女佩勇奪冠軍

而女重方面剛在全運會摘得銅牌的佘嫸妡一路過關斬將並與隊友朱嘉望會師決賽，並最終以15:5勇奪冠軍，賽後佘嫸妡表示賽前有點不舒服，但並不會以此為藉口，並可以借此機會嘗試新的東西，對於今年以一個冠軍作結她表示年頭又是生病奪冠，今次又是可以當做一個考驗，她說：「就係一個最終考驗我呢年嘅成長，我睇下今年我可唔可以用到，即係自己學過嘅嘢，自己點樣去堅持，即係就算唔舒服啊整親或者要兼顧學業點樣，用盡我所有去打好一個比賽，咁就一個好好嘅完尾啦，開頭開尾都係冠軍，非常之開心。」她也展望未來可以在團體賽上再有突破。而女佩方面，新星薛雅齊在決賽對上劉穎怡，最終亦以15:11擊敗對手封后。

記者/攝影：魏國謙