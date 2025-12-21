NBA｜湖人射手當積傷出 快艇由李安納領銜以三分雨擊敗紫金軍

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：17:30 2025-12-21 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-21 HKT

NBA周六上演洛杉磯打吡，快艇勢對手湖人有主力當積半場傷出，在當家球星李安納（Kawhi Leonard）攻入賽季新高的32分，加上全隊下起「三分雨」，最終主場以103:88擊敗湖人，成功終止5連敗。

李奧納哈登齊回勇

快艇近15場比賽輸了12場，已跌至西岸榜尾，今仗可謂許勝不許和。球隊主將李安納一洗頹風，全場攻入32分，並命中4記三分球，重現MVP級數。另一巨頭哈登（James Harden）亦交出21分及10次助攻的「雙雙」成績，成功串連起球隊攻勢。全場比賽，快艇在三分線外43投16中，成為取勝關鍵。反觀，湖人全場有多達32次三分球出手投失，其中後衛史馬特（Marcus Smart）更是9投全失，手感冰冷。

當積半場傷出 湖人雪上加霜

湖人今仗損兵折將。聯盟得分王當積在上半場6投僅1中後，因左小腿挫傷，下半場未有再上陣。他在離場前僅得12分。這位斯洛文尼亞球星在上一仗對陣爵士時，才剛交出45分、11個籃板及14次助攻的驚人「大三元」數據，其缺陣對湖人攻力影響極大。

占士獨力難支 空砍36分

當積傷出後，即將在月底迎來41歲生日的「大帝」勒邦占士（LeBron James）獨力撐起球隊，全場攻入個人賽季新高的36分，可惜仍是獨力難支。
快艇今仗由頭帶到尾，雖然湖人曾在第四節初段，將比分追近至七分差距，但快艇隨即憑藉哥連斯（John Collins）及哈登的兩記三分球，加上李安納一次偷波後的入樽，再次將比分拉開，最終穩住勝局，取得今季僅第七場勝利。
 

