Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜新⼀季全國男⼦籃球聯賽開鑼 香港⾦⽜作客以107：78技壓貴州猛龍響勝⿎

即時體育
更新時間：08:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-21 HKT

2025 年全國男⼦籃球聯賽（NBL）昨日（20 ⽇）開鑼，香港⾦⽜在揭幕戰作客貴州猛龍，展開衛冕之路。香港⾦⽜憑4⼈得分上雙，以107：78技壓貴州猛龍敲響勝⿎，爭取 NBL「三連霸」有個好開始。球隊將於周三平安夜（24 ⽇）回師主場荃灣體育館，迎戰上海⽞⿃。

香港⾦⽜上季強勢衛冕 NBL 冠軍，賽會今晚安排簡單⽽隆重的總冠軍指環頒授儀式，⾦⽜冠軍職球員接過冠軍戒指，紀念奪冠光輝時刻。新⼀季 NBL 聯賽規模擴⼤，參賽球隊數⽬增⾄ 14 隊，競爭形勢較上季更為激烈。按照賽制，14 ⽀球隊將於常規賽階段進⾏雙循環作賽，積分榜⾸ 8 名可進⾝季後賽，爭奪總冠軍殊榮。

香港⾦⽜今仗由巴爾文（Ondřej Balvín）、美⾂鍾斯（Mason Jones）、刁展望、孫晨然及盧藝文先發上陣，兩軍開賽攻勢此起彼落，香港⾦⽜早段有孫晨然及後備上陣的董健施 3 分冷箭，兩度領先過 3 分，卻未能進⼀步拉開分差，被貴州猛龍咬緊比分，第⼀節末段阿諾斯克（E.J. Anosike）2 個罰球加上籃底鋤樽曾助⾦⽜帶先 23：20，但貴州猛龍立即回敬⼀記壓哨 3 分扳平 23：23。第 2 節香港⾦⽜球員⼿風回順，美⾂鍾斯及孫晨然連入兩球 3 分，再有巴爾文籃下得⼿，打出⼀段 8：0 的攻勢，拉開 31：23，香港⾦⽜之後多點開花，單是罰球已有 5名球員包括美⾂鍾斯、刁展望、盧杜偉、厄特爾⼆世（Michael Ertel II）及阿諾斯克合共轟入 14 分，加上董健及唐才育內外開⼸，香港⾦⽜半場⼤幅領先 57：40。

易邊後，香港⾦⽜繼續施壓，刁展望連轟兩球 3 分後拉開⾄ 67：42，穩操勝券，愈打愈有的香港⾦⽜帶著 84：58 的絕對優勢進入最後⼀節，球員未有放鬆，保持進攻強度，最終以 107：78 ⼤勝⽽回。香港⾦⽜共有 11 名戰將得分，當中 4 ⼈上雙，美⾂鍾斯獨取 20 分全隊最⾼，厄特爾⼆世及刁展望各入 17 分，阿諾斯克亦有 14 分貢獻。香港⾦⽜將於平安夜⾸度以荃灣體育館作主場，鬥新加入 NBL 的上海⽞⿃。

香港金牛主教練解立彬賽後表示：「貴州是一支新球隊，亦是非常年輕的球隊，上半場帶給我們球隊很大的麻煩。對我們球隊來說，雖然已經得到兩個冠軍，但這賽季作出了很大的人員調整，其實也是在一個磨合的狀態，球隊打球的人很多，所以通過第一場比賽也期望建立一個更好的化學反應。在這場比賽當中，我需要認真的去總結今場的細節，我感覺可以做得更好一些。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
15小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
13小時前
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲 最後露面門牙掉光令人心酸 曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
12小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
16小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
22小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
3小時前
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
4小時前
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
兩岸熱話
10小時前