NBL｜新⼀季全國男⼦籃球聯賽開鑼 香港⾦⽜作客以107：78技壓貴州猛龍響勝⿎

2025 年全國男⼦籃球聯賽（NBL）昨日（20 ⽇）開鑼，香港⾦⽜在揭幕戰作客貴州猛龍，展開衛冕之路。香港⾦⽜憑4⼈得分上雙，以107：78技壓貴州猛龍敲響勝⿎，爭取 NBL「三連霸」有個好開始。球隊將於周三平安夜（24 ⽇）回師主場荃灣體育館，迎戰上海⽞⿃。

香港⾦⽜上季強勢衛冕 NBL 冠軍，賽會今晚安排簡單⽽隆重的總冠軍指環頒授儀式，⾦⽜冠軍職球員接過冠軍戒指，紀念奪冠光輝時刻。新⼀季 NBL 聯賽規模擴⼤，參賽球隊數⽬增⾄ 14 隊，競爭形勢較上季更為激烈。按照賽制，14 ⽀球隊將於常規賽階段進⾏雙循環作賽，積分榜⾸ 8 名可進⾝季後賽，爭奪總冠軍殊榮。

香港⾦⽜今仗由巴爾文（Ondřej Balvín）、美⾂鍾斯（Mason Jones）、刁展望、孫晨然及盧藝文先發上陣，兩軍開賽攻勢此起彼落，香港⾦⽜早段有孫晨然及後備上陣的董健施 3 分冷箭，兩度領先過 3 分，卻未能進⼀步拉開分差，被貴州猛龍咬緊比分，第⼀節末段阿諾斯克（E.J. Anosike）2 個罰球加上籃底鋤樽曾助⾦⽜帶先 23：20，但貴州猛龍立即回敬⼀記壓哨 3 分扳平 23：23。第 2 節香港⾦⽜球員⼿風回順，美⾂鍾斯及孫晨然連入兩球 3 分，再有巴爾文籃下得⼿，打出⼀段 8：0 的攻勢，拉開 31：23，香港⾦⽜之後多點開花，單是罰球已有 5名球員包括美⾂鍾斯、刁展望、盧杜偉、厄特爾⼆世（Michael Ertel II）及阿諾斯克合共轟入 14 分，加上董健及唐才育內外開⼸，香港⾦⽜半場⼤幅領先 57：40。

易邊後，香港⾦⽜繼續施壓，刁展望連轟兩球 3 分後拉開⾄ 67：42，穩操勝券，愈打愈有的香港⾦⽜帶著 84：58 的絕對優勢進入最後⼀節，球員未有放鬆，保持進攻強度，最終以 107：78 ⼤勝⽽回。香港⾦⽜共有 11 名戰將得分，當中 4 ⼈上雙，美⾂鍾斯獨取 20 分全隊最⾼，厄特爾⼆世及刁展望各入 17 分，阿諾斯克亦有 14 分貢獻。香港⾦⽜將於平安夜⾸度以荃灣體育館作主場，鬥新加入 NBL 的上海⽞⿃。

香港金牛主教練解立彬賽後表示：「貴州是一支新球隊，亦是非常年輕的球隊，上半場帶給我們球隊很大的麻煩。對我們球隊來說，雖然已經得到兩個冠軍，但這賽季作出了很大的人員調整，其實也是在一個磨合的狀態，球隊打球的人很多，所以通過第一場比賽也期望建立一個更好的化學反應。在這場比賽當中，我需要認真的去總結今場的細節，我感覺可以做得更好一些。」