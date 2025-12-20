Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雲班耶馬連續百場封阻成史上第3人 領馬刺126:98大勝鷹隊

更新時間：13:28 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:28 2025-12-20 HKT

馬刺「超級狀元」雲班耶馬（Victor Wembanyama），周五晚在其職業生涯中再添一項驚人紀錄！在馬刺主場以126:98大勝鷹隊的比賽中，他錄得2次封阻，達成常規賽連續100場都有封阻的里程碑，並成為NBA歷史上第三位能達成此壯舉的球員。

第三節創百場封阻紀錄

今仗雲班耶馬表現全面，攻入全隊最高的26分，並送出12次助攻。而在防守端，他在第三節尚餘約五分鐘時，對鷹隊後衛戴遜丹尼爾斯（Dyson Daniels）的一次上籃送出「釘板大帽」，正式將其連續封阻場次紀錄延續至100場。
這個驚人的紀錄始於其新秀賽季，他上一次在常規賽中未能錄得封阻，已要追溯至2024年1月10日對活活塞的比賽。

並肩伊榮莫湯保

在NBA的歷史長河中，此前只有紐約人名宿伊榮（Patrick Ewing）和莫湯保（Dikembe Mutombo）兩位傳奇中鋒能達成此壯舉。伊榮曾創下連續145場有封阻的紀錄，而莫湯保的紀錄則為116場。如今，年僅21歲的雲班耶馬已達到兩位NBA著名中鋒的行列，未來更有望挑戰兩位前輩的紀錄。

馬刺提早1個月取20勝

雲班耶馬今季已累積51次封阻。他早前因小腿拉傷缺陣了12場比賽，但在復出後狀態火熱，帶領馬刺20勝7負比上季提早超過一個月便取得第20場勝利，進步有目共睹。

