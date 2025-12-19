Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜當積爆砍「45分三雙＋5偷球」 湖人末節逆轉挫爵士

即時體育
更新時間：17:51 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:51 2025-12-19 HKT

湖人今日上演翻盤好戲，作客以143：135力挫爵士。當積（Luka Doncic）手感火熱，繳出史詩級「45分三雙」外加5次偷球的全能數據。賽後他仍不自滿，直言「還可以做得更多」。

湖人今仗開局被動，早段一直受制於爵士，分差一度被拉開至雙位數。三節打完仍以102：106落後，但紫金軍團末節強勢反撲，單節打出41：29，將戰局逆轉。此役湖人最多曾落後10分，最終完成逆轉，亦是今季第七次在落後雙位數下翻盤。更搶眼的是，湖人在關鍵時刻（最後5分鐘分差在5分內）繼續保持完美戰績，累積10勝0負，成為聯盟唯一不敗隊伍。

當積今仗繼續發揮搶眼，出戰39分鐘砍下45分、14次助攻、11個籃板兼有5次偷球，全場僅1次失誤。自1973-74球季開始官方記錄偷球以來，單場「45分三雙＋至少5次偷球」極為罕見。活塞後衛根寧咸（Cade Cunningham）上月對巫師在加時賽達成此成就，而當積今仗則成為史上第二人。這同時是他生涯第10次「40＋大三元」，與哈登（James Harden）、韋斯博克（Russell Westbrook）及「大O」羅拔臣（Oscar Robertson）並列，史上僅有四名球員達成兩位數此紀錄。此外，他亦成為湖人自逾40年前「魔術師」強森（Magic Johnson）後，首位交出40分大三元的球員（1981年3月28日，對手同為爵士）。

當積賽後表示：「老實說，我覺得自己還能更好。不過只有一次失誤，對我來說是這張技術統計上最重要的一項。我們全隊只有7次失誤，這對我們很不錯，最重要是贏了球。」今仗獲得28分7籃板10次助攻的占士賽後亦大讚當積表現：「這就是『盧卡魔法』，我並不覺得驚訝，他實在是太好了！」

此戰湖人將失誤控制到本季新低水準，全隊僅7次失誤，有效紓緩近況低迷的防守壓力，並把爵士快攻得分壓至9分，針對轉換防守短板見成效。主帥雷迪克（JJ Redick）點評當積時表示：「他有一段時間在防守端非常專注、執行到位，也有時候不夠投入，這其實是全隊共同課題。但他打得足夠好，帶領我們取勝。他與勒邦占士合計送出24次助攻，卻只有3次失誤。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
10小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
9小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
19分鐘前
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
9小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
21小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
1小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
6小時前