NBA｜當積爆砍「45分三雙＋5偷球」 湖人末節逆轉挫爵士

湖人今日上演翻盤好戲，作客以143：135力挫爵士。當積（Luka Doncic）手感火熱，繳出史詩級「45分三雙」外加5次偷球的全能數據。賽後他仍不自滿，直言「還可以做得更多」。

湖人今仗開局被動，早段一直受制於爵士，分差一度被拉開至雙位數。三節打完仍以102：106落後，但紫金軍團末節強勢反撲，單節打出41：29，將戰局逆轉。此役湖人最多曾落後10分，最終完成逆轉，亦是今季第七次在落後雙位數下翻盤。更搶眼的是，湖人在關鍵時刻（最後5分鐘分差在5分內）繼續保持完美戰績，累積10勝0負，成為聯盟唯一不敗隊伍。

當積今仗繼續發揮搶眼，出戰39分鐘砍下45分、14次助攻、11個籃板兼有5次偷球，全場僅1次失誤。自1973-74球季開始官方記錄偷球以來，單場「45分三雙＋至少5次偷球」極為罕見。活塞後衛根寧咸（Cade Cunningham）上月對巫師在加時賽達成此成就，而當積今仗則成為史上第二人。這同時是他生涯第10次「40＋大三元」，與哈登（James Harden）、韋斯博克（Russell Westbrook）及「大O」羅拔臣（Oscar Robertson）並列，史上僅有四名球員達成兩位數此紀錄。此外，他亦成為湖人自逾40年前「魔術師」強森（Magic Johnson）後，首位交出40分大三元的球員（1981年3月28日，對手同為爵士）。

當積賽後表示：「老實說，我覺得自己還能更好。不過只有一次失誤，對我來說是這張技術統計上最重要的一項。我們全隊只有7次失誤，這對我們很不錯，最重要是贏了球。」今仗獲得28分7籃板10次助攻的占士賽後亦大讚當積表現：「這就是『盧卡魔法』，我並不覺得驚訝，他實在是太好了！」

此戰湖人將失誤控制到本季新低水準，全隊僅7次失誤，有效紓緩近況低迷的防守壓力，並把爵士快攻得分壓至9分，針對轉換防守短板見成效。主帥雷迪克（JJ Redick）點評當積時表示：「他有一段時間在防守端非常專注、執行到位，也有時候不夠投入，這其實是全隊共同課題。但他打得足夠好，帶領我們取勝。他與勒邦占士合計送出24次助攻，卻只有3次失誤。」