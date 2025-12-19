NBA｜狀元爺法拉格日漸適應NBA 率獨行俠116:114擊退東岸龍頭活塞

獨行俠周四主場迎戰來犯的東岸龍頭活塞，主隊前三節一直處於領先優勢，但活塞在末節由根寧咸(Cade Cunningham)率領下展開反擊，並將比賽成功拖入加時賽，惟最終仍以114:116不敵獨行俠。

法拉格延續好手風 率獨行俠挫東岸榜首活塞

獨行俠今場回歸主場接受東岸榜首活塞的挑戰，獨行俠在安東尼戴維斯(Anthony Davis)復出聯手法拉格(Cooper Flagg)下一直處於領先，打到第3節結束仍以91:79領先12分，但第4節活塞由根寧咸領軍下展開反擊，接連得分更在中段的時候成功反超比分，但戴維斯和弗拉格齊齊展開追擊並成功將比賽拖入加時賽，進入加時賽活塞進攻端失靈僅根寧咸攻入4分，最終獨行俠以116:114力壓活塞取得勝利。

今場狀元爺法拉格繼上場以打破記錄的方式攻入42分後，今場延續好手感攻入全隊最高的23分外加10籃板4助攻以及3封阻的攻守全面表現，另外復出的戴維斯今日亦貢獻了15分外加14籃板和3阻攻。而活塞方面根寧咸今場打入全場最高的29分外加10籃板9助攻的準大三元數據，惟未能為球隊取得作客勝利。