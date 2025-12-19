NBA｜NBA盃最佳陣容出爐 般臣攬MVP與唐斯齊入選 SGA、當積、霍斯同列五強

NBA盃最佳陣容今日公布。今屆封王的紐約人成為最大贏家，陣中王牌般臣（Jalen Brunson）除奪得今屆NBA盃MVP外，與唐斯（Karl-Anthony Towns）同獲最佳陣容席位；其餘三位入選者為雷霆當家球星基傑奧斯—亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）、湖人核心當積（Luka Doncic）及今屆亞軍馬刺的迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）。

紐約人雙星領銜

紐約人決賽擊敗馬刺捧盃，表現全面。MVP般臣盃賽場均上陣37.8分鐘，轟下33.2分及5.8次助攻，投籃命中率53.1%，三分命中率46.2%，火熱手感為球隊奪冠關鍵。唐斯決賽帶傷上陣，整個賽事場均33.6分鐘貢獻21.1分、10.9籃板，投射命中率48.4%，三分命中率37.1%，攻防穩定。

球隊「一哥」般臣勇奪MVP，賽後盛讚隊友群起發力。AFP

般臣（左二）貢獻25分並榮膺NBA盃MVP。AFP

唐斯帶傷上陣交出16分11籃板的「雙雙」。AP

馬刺黑馬逆襲

馬刺在雲班耶馬缺陣下仍連挫奪冠熱門湖人及雷霆闖入決賽，黑馬本色十足。霍斯扛起重任，場均33.4分鐘交出22.3分、7.7助攻、2.0偷球，投籃命中率43.2%，三分命中率39.5%，帶隊表現獲肯定。

衛冕冠軍雷霆雖在準決賽不敵馬刺，但SGA個人輸波不失色，場均32.6分鐘斬獲32.5分、3.0籃板、6.3助攻，投籃命中率高達59.5%，三分命中率48.1%，效率驚人；同樣意外倒在馬刺腳下的湖人隊，球隊核心當積今季持續扛旗。於第二個女兒出世短暫缺陣兩場後迅速歸隊，NBA盃場均上陣39.2分鐘，交出36.2分、7.6籃板、10.0助攻，投籃命中率48.7%，三分命中率44.2%，全能數據撐起球隊。