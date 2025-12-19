Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜「狼王」回巢！加納特重返木狼擔任大使 球隊將於未來兩季為其退役21號

即時體育
更新時間：10:07 2025-12-19 HKT
發佈時間：10:07 2025-12-19 HKT

NBA名宿「狼王」奇雲·加納特（Kevin Garnett）與明尼蘇達木狼正式破冰重逢。球會今日宣布，加納特將以團隊大使身份回歸，涉獵商業合作、社區與球迷互動、以及內容策劃等多個範疇。同時，球會確認將於未來兩個賽季，於明尼蘇達為他舉行期待已久的21號球衣退役儀式。

加納特在2016年掛靴後，因與前班主格連·泰萊（Glen Taylor）關係決裂，一度與木狼保持距離，亦拒絕球衣退役安排。直至新班主馬克·羅爾（Marc Lore）與阿歷士·羅迪古斯（Alex Rodriguez）接手後，雙方建立良好溝通，終促成今次回歸。

「狼王」在聲明中表示：「很高興回到家，明尼蘇達是我一切開始的地方，那時我年輕、飢渴，學習如何在最高舞台競爭。如今管理層為這支球隊制定了大膽願景，他們的領導為球隊注入新能量。我期待與他們一齊，為木狼、為我們的球迷與這片社區，建設下一步的未來。」

作為15屆全明星，加納特幾乎改寫木狼隊史：他同時位列隊史得分、籃板、助攻、偷球與封阻五大統計第一人，成為NBA史上唯一在同一支球隊領跑此五項的球員；他亦是木狼史上唯一的常規賽MVP（2003-04）。在其帶領下，木狼由1996-97至2003-04連續八季打入季後賽，並於2003-04年贏得隊史罕有的系列賽勝利；直至球隊於2024年闖入西岸決賽之前，那仍是木狼唯一一次贏得季後賽系列賽。

自2021年以約15億美元估值達成收購協議以來，羅爾與羅迪古斯着力重塑球會文化，主動修復與名宿、舊部關係，其中加納特被視為關鍵一環。兩人主政下，木狼在管理與資源層面持續加碼——先後延攬籃球營運總裁添·康納利（Tim Connelly）、連續第三季繳納奢侈稅，並同步推進未來十年於明尼阿波利斯市中心新球館的規劃。

在新管理層牽頭下，木狼今季續於西岸為季後賽席位爭逐，繼過去兩季連續闖入分區決賽後，再度展現強勢競爭力。如今「狼王」歸位，球會由內而外的凝聚力與號召力有望再上一層樓。

