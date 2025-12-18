Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大獎賽 2026 將於2月3-8號舉行 世界頂尖高手雲集啟德體藝館

更新時間：18:40 2025-12-18 HKT
發佈時間：18:40 2025-12-18 HKT

「世界桌球大獎賽 2026」將於明年 2 月 3 日至 8 日再度於香港隆重登場。屆時來自全球排名前32名的頂尖桌球高手將雲集啟德體育園內的啟德體藝館，爭奪冠軍榮譽及世界排名。

世界桌球大獎賽自 2015 年起一直於英國舉行，今年 3 月開始比賽移師至香港盛大上演。僅賽季排名前 32 名的職業球手有資格參與角逐，屬於職業桌球界的巔峰盛事。賽事總獎金70 萬英鎊，其中冠軍獎金高達18 萬英鎊。有望參賽的頂尖球手，包括現任世界冠軍羅拔臣（Neil Robertson）、卓林普（Judd Trump）、奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、丁俊暉、趙心童、 沙比（Mark Selby）、梅菲（Shaun Murphy）、艾倫（Mark Allen）、希堅斯（John Higgins）、威廉斯（Mark Williams）、加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）等。

2 月 7 日及 8 日將上演表演賽，四位世界高手為廣大球迷獻技。大會今年亦首次新增隊制表演賽，讓一眾世界高手與本地學員交流，推動桌球運動的青訓傳承與發展。香港桌球學院學員將參與選拔賽，勝出學員將與偶像組成隊伍，於隊制表演賽一決高下。表演賽不設公開售票，購買首四天正賽下午場次門票的球迷，可憑票換領表演賽門票，先到先得，詳情稍後公布；部分表演賽門票將免費發放予本地社群，包括學校、青少年團體、慈善團體等，讓全城感受年度桌球盛事的精彩氣氛。

公眾門票 12 月 19 日上午 9 時於快達票及大麥網發售，票價港幣$80 至港幣$2580。賽事並設 有「六日通」及「決賽全日通」兩種套票，購買「六日通」的觀眾更可獲贈球杆一支。

同場設有粉絲互動區與運動嘉年華，現場觀眾憑票可以免費體驗多種運動。除了不同的運動體驗及賽事專屬紀念品外，球迷亦有機會於簽名會與頂尖球手互動，更多豐富內容稍後公布，敬請期待。

 

 

