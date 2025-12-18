Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港網球公開賽蟬聯 WTA 年度最佳國際賽 首奪 WTA 年度進步獎

即時體育
更新時間：17:20 2025-12-18 HKT
發佈時間：17:20 2025-12-18 HKT

國際女子網球協會（WTA）今日宣布，由中國香港網球總會主辦的年度體壇盛事，獲「M」品牌認可的香港網球公開賽，連續兩年從全球 250 級別的國際巡迴賽中脫穎而出，蟬聯「WTA 年度最佳國際賽」，並首度奪得新設立的「WTA 年度進步獎」。

中國香港網球總會會長鄭明哲先生。公關圖片
中國香港網球總會會長鄭明哲先生。公關圖片
香港網球公開賽連續兩年從全球 250 級別的國際巡迴賽中脫穎而出，蟬聯「WTA 年度最佳國際賽」，並首度奪得新設立的「WTA 年度進步獎」。公關圖片
香港網球公開賽連續兩年從全球 250 級別的國際巡迴賽中脫穎而出，蟬聯「WTA 年度最佳國際賽」，並首度奪得新設立的「WTA 年度進步獎」。公關圖片
香港網球公開賽連續兩年從全球 250 級別的國際巡迴賽中脫穎而出，蟬聯「WTA 年度最佳國際賽」，並首度奪得新設立的「WTA 年度進步獎」。公關圖片
香港網球公開賽連續兩年從全球 250 級別的國際巡迴賽中脫穎而出，蟬聯「WTA 年度最佳國際賽」，並首度奪得新設立的「WTA 年度進步獎」。公關圖片

保誠香港網球公開賽自2014 年起舉辦，在八屆賽事當中分別於 2018 年、2024 年和 2025 年 三度榮膺「WTA 年度最佳國際賽」。這個年度獎項由 WTA 球手根據各大賽事的工作人員表現、賽事營運、球迷氣氛、對運動員的發展及體育界的貢獻等因素，投票選出全球250級別的最佳賽事。新設立的「WTA 年度進步獎」則表彰賽事的領導力、積極精神與團隊成就。

WTA 讚揚香港賽事已成為賽季備受矚目的亮點，因持續提供卓越的體驗而廣受讚譽，無論持續優化的款待、餐飲安排，以至為球員精心策劃的場外活動，均獲得來自球員、教練及工作人員的高度評價。WTA 指香港成功營造讓球員感到支持、舒適並能發揮最佳競技水平的環境， 並高度讚揚網總團隊的專業和努力，年復一年不斷提升賽事的每個細節，為賽事贏得當之無愧的聲譽，為業界樹立標竿。

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌表示：「我們很高興『保誠香港網球公開賽』再度獲選為 『WTA 年度最佳國際賽』。這項殊榮不僅展現了香港舉辦世界級體育盛事的專業能力，也彰顯了我們在旅遊配套及接待服務等方面的整體吸引力。未來將繼續聯同各景點及活動主辦機構，致力為來自全球的球員及觀眾提供無可比擬的體驗。」

中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「深感榮幸能夠獲獎，我對團隊的不懈努力及專業精神感到自豪，我們謹向所有參賽球員及 WTA 賽事人員致以誠摯謝意，並期望他們在香港的時光愉快難忘。今年的香港網球賽季，我們使香港成為亞洲唯一同時舉辦 UTS、WTA、ATP賽事的城市。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
1小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
18小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
8小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
9小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
23小時前
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
社會
8分鐘前