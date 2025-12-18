香港網球公開賽蟬聯 WTA 年度最佳國際賽 首奪 WTA 年度進步獎

國際女子網球協會（WTA）今日宣布，由中國香港網球總會主辦的年度體壇盛事，獲「M」品牌認可的香港網球公開賽，連續兩年從全球 250 級別的國際巡迴賽中脫穎而出，蟬聯「WTA 年度最佳國際賽」，並首度奪得新設立的「WTA 年度進步獎」。

中國香港網球總會會長鄭明哲先生。公關圖片

香港網球公開賽連續兩年從全球 250 級別的國際巡迴賽中脫穎而出，蟬聯「WTA 年度最佳國際賽」，並首度奪得新設立的「WTA 年度進步獎」。公關圖片

保誠香港網球公開賽自2014 年起舉辦，在八屆賽事當中分別於 2018 年、2024 年和 2025 年 三度榮膺「WTA 年度最佳國際賽」。這個年度獎項由 WTA 球手根據各大賽事的工作人員表現、賽事營運、球迷氣氛、對運動員的發展及體育界的貢獻等因素，投票選出全球250級別的最佳賽事。新設立的「WTA 年度進步獎」則表彰賽事的領導力、積極精神與團隊成就。

WTA 讚揚香港賽事已成為賽季備受矚目的亮點，因持續提供卓越的體驗而廣受讚譽，無論持續優化的款待、餐飲安排，以至為球員精心策劃的場外活動，均獲得來自球員、教練及工作人員的高度評價。WTA 指香港成功營造讓球員感到支持、舒適並能發揮最佳競技水平的環境， 並高度讚揚網總團隊的專業和努力，年復一年不斷提升賽事的每個細節，為賽事贏得當之無愧的聲譽，為業界樹立標竿。

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌表示：「我們很高興『保誠香港網球公開賽』再度獲選為 『WTA 年度最佳國際賽』。這項殊榮不僅展現了香港舉辦世界級體育盛事的專業能力，也彰顯了我們在旅遊配套及接待服務等方面的整體吸引力。未來將繼續聯同各景點及活動主辦機構，致力為來自全球的球員及觀眾提供無可比擬的體驗。」

中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「深感榮幸能夠獲獎，我對團隊的不懈努力及專業精神感到自豪，我們謹向所有參賽球員及 WTA 賽事人員致以誠摯謝意，並期望他們在香港的時光愉快難忘。今年的香港網球賽季，我們使香港成為亞洲唯一同時舉辦 UTS、WTA、ATP賽事的城市。」