NBA｜基迪「三雙」領公牛127：111逆轉勝騎士 騎士當路雲米曹獨取32分未能力挽狂瀾

公牛週四主場上演逆轉好戲，一度落後12分的他們火力全開，最終以127：111擊退騎士，取得近10場比賽中的第2勝，一掃此前9戰8負的頹勢。騎士則吞下二連敗。公牛隊基迪（Josh Giddey） 貢獻23分、11籃板球及11助攻，完成個人今季第6次「三雙」。騎士隊當路雲米曹（Donovan Mitchell） 獨取全場最高的32分。

客軍騎士首節手感火熱，憑藉一波16：7攻勢，一度以28：16領先12分 。但公牛隨即回應一波攻勢緊咬，首節結束時騎士僅以34：33領先。次節雙方拉鋸，公牛在基迪穿針引線下，半場前以一波攻勢反超，首節結束以62：58領先進入更衣室。

易邊後，公牛將領先擴大至雙位數，期間更一度以88：73領先15分。騎士雖由當路雲米曹領軍一度追近至6分差距，但未能再進一步。決定性的第四節，公牛在賀斯域治（Nikola Vucevic）與基迪帶領下，於中段打出一波攻勢。高比韋特（Coby White） 兩罰全中，將比分拉開至117：100，奠定勝局。隨後公牛更將優勢擴大至19分，迫使騎士提前換下主力，投子認輸，最終公牛以127：111擊退騎士。

公牛全場表現出色，命中率高達56.2%，三分球36射14中。基迪貢獻23分、11籃板球及11助攻，完成個人今季第6次「三雙」。高比韋特攻入25分，賀斯域治則有20分、9籃板球、4助攻 。騎士雖有當路雲米曹獨取全場最高的32分、5助攻 ，謝倫泰臣（Jaylon Tyson）得21分，加蘭特（Darius Garland）亦有15分，但依然未能取勝。