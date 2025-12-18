NBA｜謝倫積遜狀態回暖 灰熊作客116:110力壓退木狼

經過昨日NBA盃決賽後，周三回歸聯賽有灰熊作客對木狼，雙方在各自的主力莫蘭特（Ja Morant）和愛東尼愛華士（Anthony Edwards）缺席下鬥得相當火熱，但最終灰熊憑着謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）攻入全場最高的28分，助力球隊以116:110力壓擊敗灰狼。

謝倫積遜表現回勇 助灰熊力剋木狼收2連勝

今場灰熊和木狼2隊星將齊傷出，但2隊仍然鬥得相當火熱，2隊都未曾以雙位數取得領先並出現過14以領先互換。上半場木狼僅以62:61領先灰熊一分，進入到第三節木狼有迪雲斯素（Jaden Mcdaniels）接連得分助木狼打出一波14:6小高潮，並將比分拉開成76:67的9分差距，但灰熊隨後打出一波14:0的攻勢以作回應，並將比數在第三節結束時以88:83反超5分，到第4節雖然木狼一度嘗試將比數拉近，但灰熊有蘭度爾（Jock Landle）接連命中三分球再度將比數拉開，最終以116:110擊敗木狼取得2連勝。

今季季初謝倫積遜表現未如理想，但在上戰擊敗快艇一戰中攻入31分後表現略為回暖，今場亦攻入28分外加12籃板3阻攻，另外澳洲中鋒蘭度爾今場亦表現亮眼，攻入20分並抓下10籃板。而灰狼方面林度（Julius Randle）和迪雲斯素分别攻入21分和19分11籃板，而高拔（Rudy Gobert）則攻入16分16籃板。

