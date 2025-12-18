Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜謝倫積遜狀態回暖 灰熊作客116:110力壓退木狼

即時體育
更新時間：15:28 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:28 2025-12-18 HKT

經過昨日NBA盃決賽後，周三回歸聯賽有灰熊作客對木狼，雙方在各自的主力莫蘭特（Ja Morant）和愛東尼愛華士（Anthony Edwards）缺席下鬥得相當火熱，但最終灰熊憑着謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）攻入全場最高的28分，助力球隊以116:110力壓擊敗灰狼。

謝倫積遜表現回勇 助灰熊力剋木狼收2連勝

今場灰熊和木狼2隊星將齊傷出，但2隊仍然鬥得相當火熱，2隊都未曾以雙位數取得領先並出現過14以領先互換。上半場木狼僅以62:61領先灰熊一分，進入到第三節木狼有迪雲斯素（Jaden Mcdaniels）接連得分助木狼打出一波14:6小高潮，並將比分拉開成76:67的9分差距，但灰熊隨後打出一波14:0的攻勢以作回應，並將比數在第三節結束時以88:83反超5分，到第4節雖然木狼一度嘗試將比數拉近，但灰熊有蘭度爾（Jock Landle）接連命中三分球再度將比數拉開，最終以116:110擊敗木狼取得2連勝。

今季季初謝倫積遜表現未如理想，但在上戰擊敗快艇一戰中攻入31分後表現略為回暖，今場亦攻入28分外加12籃板3阻攻，另外澳洲中鋒蘭度爾今場亦表現亮眼，攻入20分並抓下10籃板。而灰狼方面林度（Julius Randle）和迪雲斯素分别攻入21分和19分11籃板，而高拔（Rudy Gobert）則攻入16分16籃板。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
4小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
21小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
15小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
6小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
20小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
6小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
17小時前
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
每日雜誌｜高質品牌持續擴張 兩餸飯重擊傳統食肆 《星島》調查45間兩餸飯店 高低價差達14元
社會
6小時前