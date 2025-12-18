Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜火箭不敵金塊後炮轟球證似追星 主帥烏度卡遭聯盟罰款2.5萬美元

即時體育
更新時間：12:49 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:49 2025-12-18 HKT

火箭在周二對金塊時，在加時以125:128落敗，賽後火箭主帥烏度卡（Ime Udoka)公開批評球證執法尺度不一，更直指球證像追星族一樣，NBA今日宣佈就烏度卡公開批評裁判行為將對他罰款25000美元。

賽後最後2分鐘裁判報告中也指出湯遜的判罰亦是錯誤吹罰。AFP
賽後最後2分鐘裁判報告中也指出湯遜的判罰亦是錯誤吹罰。AFP
火箭主帥烏度卡遭聯盟罰款2.5萬美元。AFP
火箭主帥烏度卡遭聯盟罰款2.5萬美元。AFP

烏度卡賽後批評球證似追星 遭聯盟罰款2.5萬美元

火箭主教練烏度卡日前在球隊以125:128不敵金塊後公開抨擊裁判判罰問題，並直言：「這是我很久以來見過的最差吹罰，主球證好像追星族，場上判例前後矛盾。」而賽後的最後2分鐘裁判報告中也指出在加時賽的最後時刻出現過3次誤判，除了吹漏夏達威(Tim Harderway Jr.)對申京(Alperen Sengun)的犯規外，杜蘭特(Kevin Durant)和湯遜(Amen Thompson)的判罰亦是錯誤吹罰，而這2次的吹罰也直接為金塊給予了4球罰球。然而雖賽後報告也指出裁判判決的確存在問題，但聯盟今日也宣佈就烏度卡公開抨擊裁判的行為罰款25000美元，輸掉比賽之餘更要承擔罰款可以說是雙輸。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
3小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
13小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
20小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
19小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
5小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
15小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
8小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
23小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
23小時前