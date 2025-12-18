NBA｜火箭不敵金塊後炮轟球證似追星 主帥烏度卡遭聯盟罰款2.5萬美元

火箭在周二對金塊時，在加時以125:128落敗，賽後火箭主帥烏度卡（Ime Udoka)公開批評球證執法尺度不一，更直指球證像追星族一樣，NBA今日宣佈就烏度卡公開批評裁判行為將對他罰款25000美元。

賽後最後2分鐘裁判報告中也指出湯遜的判罰亦是錯誤吹罰。AFP

火箭主帥烏度卡遭聯盟罰款2.5萬美元。AFP

烏度卡賽後批評球證似追星 遭聯盟罰款2.5萬美元

火箭主教練烏度卡日前在球隊以125:128不敵金塊後公開抨擊裁判判罰問題，並直言：「這是我很久以來見過的最差吹罰，主球證好像追星族，場上判例前後矛盾。」而賽後的最後2分鐘裁判報告中也指出在加時賽的最後時刻出現過3次誤判，除了吹漏夏達威(Tim Harderway Jr.)對申京(Alperen Sengun)的犯規外，杜蘭特(Kevin Durant)和湯遜(Amen Thompson)的判罰亦是錯誤吹罰，而這2次的吹罰也直接為金塊給予了4球罰球。然而雖賽後報告也指出裁判判決的確存在問題，但聯盟今日也宣佈就烏度卡公開抨擊裁判的行為罰款25000美元，輸掉比賽之餘更要承擔罰款可以說是雙輸。