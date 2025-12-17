WTT香港總決賽│張本智和男單登頂 名宿鄧亞萍評國乒心理短板

WTT香港總決賽於3天前落幕，男單決賽日本隊張本智和以4：2勝瑞典隊摩加特，生涯首奪該項賽事桂冠，打破3度屈居亞軍的魔咒。賽後國乒名宿鄧亞萍在評論中大讚張本智和技術紮實，並在情緒控制比對手更穩，而國乒在心理質素培訓上則略顯停滯。

鄧亞萍讚張本技術心理皆優勝

國乒名宿鄧亞萍在賽後評論中直指，張本智和的勝利並非偶然：「他的技術紮實，反手表現突出，對對手構成了壓制。」鄧亞萍以關鍵第5局為例，分析道：「摩加特想靠正手強攻得分，但張本堅持反手變線控制節奏，這就是體系厚度的差距。」

鄧亞萍更強調，張本在比賽中的情緒控制「比對手更穩」，尤其在局數僵持2：2時，第5局面對摩加特一度領先比數10：7，並手握3個局點的絕境下，張本頂住壓力連追5分，最終以14：12完成驚天逆轉，再度領先局數3：2，並擊潰了對手的心理防線，最後在決勝局以11：2輕取摩加特，局數贏4：2首次於該賽封王。

鄧：國乒仍依賴教練經驗

同時，鄧亞萍表示日本隊已引入「賽事心理評估系統」，增加訓練球員抗壓能力，但國乒在心理質素培訓上仍較依賴教練經驗：「 國乒需要更多能在7：10落後時敢搏殺的選手，而非依賴主力健康的『僥倖心理』。」