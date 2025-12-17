NBL｜香港⾦⽜新球季主場揭幕戰平安夜上演 ⾸次落⼾荃灣體育館 ⾨票周四起發售

2025/26 全國男⼦籃球聯賽（NBL）即將揭開戰幔，衛冕的香港⾦⽜將於平安夜（12 ⽉ 24 ⽇）晚上 8 時迎來新賽季⾸場主場賽事。球隊今天宣布，主場揭幕戰⾸度以荃灣體育館作為主場，賽事⾨票將於明天（18 ⽇）起發售，球隊誠邀全港球迷於佳節入場⽀持，與球隊⼀同展開⼒爭三連霸的新征程。

香港金牛常規賽賽程。香港金牛圖片

香港金牛主場揭幕戰安排。香港金牛圖片

荃灣體育館將被設為香港金牛新賽季主場。香港金牛圖片

香港⾦⽜今季主場揭幕戰鬥新加入 NBL 的上海⽞⿃，賽事⾨票將於明⽇正式開售，2025 季票會員可於明日上午 9 時⾄上午 11 時 30 分優先購票，其後於中午 12 時起。

由於過往三個賽季沿⽤的灣仔修頓室內場館未能符合國際籃球聯會（FIBA）相關場地標準，所以香港⾦⽜今季未能繼續以該場地作為主場。球隊於休季期間積極視察全港多個合適場館，但未能有場地可以完全接納全國聯賽比賽需求，僅有 5 場常規賽獲批本地場館，球隊在極為無奈的情況下，被迫需將⼀半以上常規賽場次移師深圳舉⾏，球隊衷⼼希望香港球迷可以前往深圳為主隊加油助威。同時也懇請有關部⾨及本地場館審批⼈員協助，令香港球迷可以在香港觀看更多主場賽事。

香港⾦⽜總經理孫欣偉表⽰：「感謝香港政府多個部⾨及 NBL 賽會在場地安排上的⼤⼒協助，令球隊得以留守香港舉⾏新賽季⾸場主場賽事。我們誠邀廣⼤球迷於平安夜入場⽀持，為球隊注入最⼤動⼒。同時亦希望未來能爭取更多賽事繼續留港舉⾏，讓香港球迷可以在主場⾒證香港⾦⽜征戰。」

附香港金牛主場揭幕戰對陣信息：

香港⾦⽜ vs 上海⽞⿃

⽇期：12 ⽉ 24 ⽇

活動開始時間：晚上 7:30 比賽開始時間：晚上 8:00

地點：荃灣體育館