NBA｜紐約人NBA盃封王 人均獲53萬美元 般臣擬分紅予球隊職員 唐斯捐款助多米尼加孩童

自NBA盃創立以來，豐厚獎金被視為球員全力爭勝的最大誘因。今日決賽告一段落，紐約人以124：113力挫馬刺奪冠，意味著全隊正式合同的球員及總教練各可獲稅前530,933美元（約413萬港元）獎金，分配去向隨即成為熱話。紐約人多名球員賽後談及獎金安排，當選MVP的「一哥」般臣（Jalen Brunson）更大方表態，會將獎金分紅予球隊職員。

按照賽制，NBA盃冠軍每名擁有正式合同的球員及總教練可獲約53萬美元，亞軍約21萬美元；躋身準決賽可得約10萬美元，打入八強亦有約5萬美元入帳。不過，並非所有球員、教練與後勤人員都在官方分配範圍之內，擁有雙向合同的球員僅可獲得50%的獎金，助理教練、訓練師、按摩師等角色亦未必能直接受惠。般臣賽後受訪談到如何使用逾50萬美元獎金時表示：「我會把一部分錢回饋給我們的訓練團隊，他們確實幫助我們走到今天這一步。」

此外，據名記Marc J. Spears報道，唐斯（Karl-Anthony Towns）將把自己在NBA盃所得的53萬美元獎金捐予其在多米尼加共和國設立的基金會，用於支援當地孩童。唐斯亦在賽後親述初心：「我在多米尼加有相關公益項目，我們正援建設施，幫助孩子接受教育，為他們提供追夢資源。能以自身天賦與在籃球的努力換來的成果，去幫助這麼多孩子和家庭，給他們一個圓夢的機會，我真的無比激動。」

對年輕或薪資較低的球員而言，NBA盃獎金尤為珍貴。以紐約人的2024年次輪新秀高列克（Tyler Kolek）為例，他今仗表現亮眼，交出14分、5籃板、5助攻，三項數據皆寫本季新高。其本季保障合同僅約219萬美元，53萬美元的獎金已接近其年薪的四分之一，此番奪冠獎金對其無疑是重大激勵。