乒乓│62歲倪夏蓮傷瘉復出 目標參加2028洛杉磯奧運

62歲的嫲嫲級乒乓球手倪夏蓮，最近克服了手部傷患復出，事隔逾半年重返球場，久休復出的她實力依舊，正手抽擊角度及力度兼備，與年輕人交手不落下風，最終更帶領球隊贏3:0，取得好開始。這名於上海出生的前國手，早前曾表示希望出戰2028洛杉磯奧運，爭取第7次出戰這項體壇盛事。

復出參加比賽贏波

倪夏蓮於4月訓練時，不慎摔倒導致手臂骨折，期間被逼退出多哈世界乒乓球錦標賽，其世界排名亦下滑至300名以外。經過逾半年的恢復，這名現代表盧森堡出戰的嫲嫲級選手在周二復出，為盧森堡球會出戰鬥來自克羅地亞的球隊modest。從她於微博上載的視頻所見，隊友先贏下第一場，緊接輪到她出場，面對年輕對手不落下風，正手抽擊十分凌厲，抽身打大斜角力量與角度兼備，最終順利取勝，其球隊總比數亦贏3:0。

倪夏蓮：「回到賽場，仿佛返回小姑娘年代﹗」

倪夏蓮指自己的手傷已經好了很多，但打球時的靈活度和力量還差一點。她還指自己六十多歲，仍然享受乒乓球帶給自己的樂趣，平時和隊友訓練都很興奮，「令到我一直忘記了自己的年齡。當我回到賽場，我仿佛又回到了小姑娘的時代。」

目標第7次參加奧運

今次復出是第一步，倪夏蓮最終的目標是參加2028洛杉磯奧運。今年4月她在微博上載視頻，表示想第7次參加奧運：「我很希望自己能夠參加。距離洛杉磯奧運會還有3年，在這裡我想發起對自己的挑戰，第7次衝擊奧運會。」如果倪夏蓮真的取得奧運資格，到時將以65歲之齡出戰。

倔夏蓮指回歸球場，仿佛自己回到小姑娘時代。影片截圖

倪夏蓮的目標是參加2028洛杉磯奧運。影片截圖