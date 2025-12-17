Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜紐約人反勝馬刺NBA盃封王 般臣榮膺MVP 末節贏16分一波帶走 籃板成為致勝關鍵（有片）

即時體育
更新時間：14:25 2025-12-17 HKT
發佈時間：14:25 2025-12-17 HKT

紐約人今日在NBA盃決賽以124：113反勝由雲班耶馬（Victor Wembanyama）領軍的聖安東尼奧馬刺，捧走今屆冠軍。艾魯比（OG Anunoby）攻入全場最高28分；王牌控衛般臣（Jalen Brunson）斬獲25分8助攻並榮膺MVP。球隊於第四節初段打出8：0攻勢一舉反超，末節淨贏16分，完成漂亮翻盤。

兩軍開局即陷入拉鋸，比分一直緊咬，半場紐約人以59：61僅落後2分。下半場風雲突變，傷癒不久此役繼續後備的雲班耶馬在第三節接管比賽，先空接灌籃，繼而連中兩記三分，單節獨取12分，帶動馬刺一度領先至雙位數。

關鍵時刻，紐約人板凳群發力扭轉戰局。替補中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）連連搶下前場籃板，全場豪取15個籃板、當中10個進攻籃板，成為二次進攻的源源不絕火力；全隊籃板以59：42大幅壓制，同時禁區得分56：44占優，奠定勝機；超級第六人奇勒臣（Jordan Clarkson）在第四節初手感火熱，連飆兩記三分點成功反超比分。至此，紐約人在第三節末段和第四節初打出13：1攻勢，將比分反超至100：95，其後便不再落後。紐約人末節以35：19再下一城，終以124：113鎖定勝局，捧得NBA盃。

紐約人方面，此役艾魯比全場砍下28分，末節還命中關鍵三分；唐斯（Karl-Anthony Towns）帶傷上陣交出16分11籃板的「雙雙」，穩住內線；般臣繳出25分8助攻，獲選MVP，當之無愧。馬刺方面，全場比賽得到18分的雲班耶馬第四節手感冰冷神奇不在，4投0中僅靠罰球添2分末節隱身，令馬刺無力回天；新秀夏巴（Dylan Harper）攻下全隊最高21分，迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）亦有16分9助攻進帳。

至此，紐約人成為繼湖人、公鹿之後，第三支捧起NBA盃的球隊。從歷屆走勢觀之，打入NBA盃決賽向來利好季後前景：過去四支決賽隊（湖人、溜馬、雷霆、公鹿）悉數躋身季後賽；溜馬於2024年闖入東岸決賽，雷霆更在上季封王。今次奪盃，勢為紐約人新季爭冠之路打下強心針。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
20小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
3小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
7小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
4小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
19小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
18小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
22小時前
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
樓市動向
9小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2025-12-16 09:00 HKT