NBA｜紐約人反勝馬刺NBA盃封王 般臣榮膺MVP 末節贏16分一波帶走 籃板成為致勝關鍵（有片）

紐約人今日在NBA盃決賽以124：113反勝由雲班耶馬（Victor Wembanyama）領軍的聖安東尼奧馬刺，捧走今屆冠軍。艾魯比（OG Anunoby）攻入全場最高28分；王牌控衛般臣（Jalen Brunson）斬獲25分8助攻並榮膺MVP。球隊於第四節初段打出8：0攻勢一舉反超，末節淨贏16分，完成漂亮翻盤。

JALEN BRUNSON EARNS @emirates NBA CUP MVP HONORS!



🏆 33.2 PPG

🏆 5.8 APG

🏆 25+ PTS in every Cup game



He leads the Knicks to the win in Vegas! pic.twitter.com/ThfkrmIyOS — NBA (@NBA) December 17, 2025

兩軍開局即陷入拉鋸，比分一直緊咬，半場紐約人以59：61僅落後2分。下半場風雲突變，傷癒不久此役繼續後備的雲班耶馬在第三節接管比賽，先空接灌籃，繼而連中兩記三分，單節獨取12分，帶動馬刺一度領先至雙位數。

關鍵時刻，紐約人板凳群發力扭轉戰局。替補中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）連連搶下前場籃板，全場豪取15個籃板、當中10個進攻籃板，成為二次進攻的源源不絕火力；全隊籃板以59：42大幅壓制，同時禁區得分56：44占優，奠定勝機；超級第六人奇勒臣（Jordan Clarkson）在第四節初手感火熱，連飆兩記三分點成功反超比分。至此，紐約人在第三節末段和第四節初打出13：1攻勢，將比分反超至100：95，其後便不再落後。紐約人末節以35：19再下一城，終以124：113鎖定勝局，捧得NBA盃。

CLARKSON TRIPLE.

MITCH STEAL.

MITCH OREB.

CLARKSON TRIPLE.



Knicks take the lead with a 4Q flurry with a Cup Championship on the line 🏆 pic.twitter.com/sAgDc7uGgK — NBA (@NBA) December 17, 2025

紐約人方面，此役艾魯比全場砍下28分，末節還命中關鍵三分；唐斯（Karl-Anthony Towns）帶傷上陣交出16分11籃板的「雙雙」，穩住內線；般臣繳出25分8助攻，獲選MVP，當之無愧。馬刺方面，全場比賽得到18分的雲班耶馬第四節手感冰冷神奇不在，4投0中僅靠罰球添2分末節隱身，令馬刺無力回天；新秀夏巴（Dylan Harper）攻下全隊最高21分，迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）亦有16分9助攻進帳。

至此，紐約人成為繼湖人、公鹿之後，第三支捧起NBA盃的球隊。從歷屆走勢觀之，打入NBA盃決賽向來利好季後前景：過去四支決賽隊（湖人、溜馬、雷霆、公鹿）悉數躋身季後賽；溜馬於2024年闖入東岸決賽，雷霆更在上季封王。今次奪盃，勢為紐約人新季爭冠之路打下強心針。