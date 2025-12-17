NBA｜施華首次透露聯盟擴軍時間表 將於2026年決定 西雅圖、拉斯維加斯領跑

NBA總裁施華（Adam Silver）首次清晰交代擴軍時間表，指聯盟預計於2026年作出是否推進擴軍的最後決定。當中以拉斯維加斯與西雅圖最受關注，聯盟同時正就其他潛在市場作出評估。

NBA總裁施華首次清晰交代擴軍時間表，指聯盟預計於2026年作出是否推進擴軍的最後決定。路透社

拉斯維加斯的WNBA球隊王牌近四年三冠。AP

西雅圖自超音速遷至奧克拉荷馬城後近20年未有NBA球隊。AP

施華在今日紐約人對馬刺的NBA盃決賽前記者會上表示，聯盟持續審視多個城市，當中拉斯維加斯與西雅圖屬焦點選項，但並不排除其他地區的可能性。他解釋，擴軍本質並非另起爐灶，而是向現有聯盟架構增添新股：「如果你現時持有聯盟的三十分之一股份，加入兩隊後就變成三十二分之一。這涉及更複雜的經濟分析，某程度上需要預測未來。」施華續指，聯盟正與各球會緊密合作，評估市場熱度及球隊財務狀況，並為潛在新球隊建立預算模型，期望2026年拍板定案。

NBA擴軍傳聞由來已久。自2020至21年球季前，施華已公開承認擴軍可能，但一直未有時間表。若最終成事，外界普遍看好西雅圖與拉斯維加斯成為新主隊落戶地——西雅圖自超音速遷至奧克拉荷馬城後近20年未有NBA球隊；而拉斯維加斯因長年承辦夏季聯賽、今季再迎NBA盃，被譽為「第31個NBA城市」。

施華亦不吝讚美兩地：「西雅圖與拉斯維加斯都是非常出色的城市。西雅圖曾擁有表現不俗的球隊；拉斯維加斯有WNBA王牌（Aces），我們在此舉辦夏季聯賽已有20年，今次盃賽亦在此上演，對當地市場非常熟悉。我毫不懷疑，即使當地已雲集多個大聯盟球隊及娛樂項目，拉斯維加斯仍有能力承托一支NBA球隊。」