NFL｜酋長四分衛馬漢美斯左膝前十字韌帶撕裂 修補手術順利 生涯首度缺席季後賽

NFL肯薩斯酋長周一公布，球隊星級四分衛馬漢美斯（Patrick Mahomes）已於接受左膝前十字韌帶（ACL）撕裂修補手術，手術順利完成。該傷勢源於周日一役，酋長以13：16不敵洛杉磯閃電，球隊亦因此11年來首次無緣季後賽。

事發在酋長對陣閃電的最後一分鐘，馬漢美斯右側橫移尋找傳球機會，在出手後遭絆倒隨即捂膝倒地，之後在工作人員攙扶下退場。經磁力共震（MRI）檢測確認為左膝ACL撕裂，酋長主教練其後證實這位兩屆常規賽MVP、三屆超級碗MVP本季報銷，這亦是他生涯九年來最嚴重的傷勢。至此，馬漢美斯將首次缺席季後賽，他帶領的酋長隊亦將11年來首次無緣季後賽。

馬漢美斯其後於社交平台發文，表示「不知道為何會發生這事」，承認「真的很痛」，並在帖文結尾寫下「我會以更強的姿態回歸」，暗示將缺陣一段時間。一般而言，ACL修復康復期約為九個月，意味馬漢美斯將缺席球隊今季休賽期所有計劃，其能否趕及下季9月初的揭幕戰仍存疑。