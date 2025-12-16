Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NFL｜酋長四分衛馬漢美斯左膝前十字韌帶撕裂 修補手術順利 生涯首度缺席季後賽

即時體育
更新時間：19:51 2025-12-16 HKT
發佈時間：19:51 2025-12-16 HKT

NFL肯薩斯酋長周一公布，球隊星級四分衛馬漢美斯（Patrick Mahomes）已於接受左膝前十字韌帶（ACL）撕裂修補手術，手術順利完成。該傷勢源於周日一役，酋長以13：16不敵洛杉磯閃電，球隊亦因此11年來首次無緣季後賽。

事發在酋長對陣閃電的最後一分鐘，馬漢美斯右側橫移尋找傳球機會，在出手後遭絆倒隨即捂膝倒地，之後在工作人員攙扶下退場。經磁力共震（MRI）檢測確認為左膝ACL撕裂，酋長主教練其後證實這位兩屆常規賽MVP、三屆超級碗MVP本季報銷，這亦是他生涯九年來最嚴重的傷勢。至此，馬漢美斯將首次缺席季後賽，他帶領的酋長隊亦將11年來首次無緣季後賽。

馬漢美斯其後於社交平台發文，表示「不知道為何會發生這事」，承認「真的很痛」，並在帖文結尾寫下「我會以更強的姿態回歸」，暗示將缺陣一段時間。一般而言，ACL修復康復期約為九個月，意味馬漢美斯將缺席球隊今季休賽期所有計劃，其能否趕及下季9月初的揭幕戰仍存疑。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
11小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
7小時前
羅湖水貝有商場在廁所設智能玻璃，違規吸煙會秒變透明。小紅書
00:17
反吸煙大絕︱羅湖商場設智能設備 廁格抽煙玻璃秒變透明︱有片
即時中國
10小時前
《愛回家》「億元駙馬」綠葉求婚半年秘密榮升人父 囡囡百日宴萌照流出
《愛回家》「億元駙馬」綠葉求婚半年秘密榮升人父 囡囡百日宴萌照流出
影視圈
9小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
6小時前
連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應
連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應
飲食
8小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
2025-12-15 17:30 HKT