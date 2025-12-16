Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜馬刺明日NBA盃決賽鬥紐約人 雲班耶馬或再度後備登場 馬刺主帥：「以球隊利益為先」

即時體育
更新時間：18:32 2025-12-16 HKT
發佈時間：18:32 2025-12-16 HKT

馬刺在周日NBA盃準決賽爆冷擊倒雷霆，強勢躋身決賽，傷癒復出的馬刺球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）以後備身份登場表現搶眼。根據ESPN報導，馬刺主帥米治莊臣（Mitch Johnson）透露，明日於拉斯維加斯上演的NBA盃決賽，雲班耶馬或將繼續由板凳席出發。

雲班耶馬在對雷霆一役生涯首次替補上陣，次節開局方才入場，合共出戰21分鐘斬獲22分，其中末節獨取15分，關鍵時段火力全開成勝負分水嶺。考慮其剛剛傷愈，教練團傾向審慎使用。

馬刺明日將在NBA盃的決賽中對上紐約人，雲班耶馬將會以什麼身份出戰，將會是馬刺主帥米治莊臣及其團隊需要考慮的：「我會持續跟雲班耶馬溝通，他想正選出場，亦希望在關鍵時刻出戰，但我們要以球隊最佳利益作考量，還要顧及輪換配置。」根據ESPN報導，決賽不排除延續雲班耶馬後備登場的安排。

莊臣續言，球隊仍在摸索最合宜的用人節奏：「我們還沒到可以隨意讓雲班耶馬上場的階段，無論是總量還是單次連續出場時段。我們希望從之前的情況總結經驗，也不會自以為一切照舊。總之我們會非常審慎。」

雲班耶馬對角色則保持開放態度：「不論正選或替補，我都準備好了。我有自己的想法，教練團也有想法。我們會討論，找出最合適的方案。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
10小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
羅湖水貝有商場在廁所設智能玻璃，違規吸煙會秒變透明。小紅書
00:17
反吸煙大絕︱羅湖商場設智能設備 廁格抽煙玻璃秒變透明︱有片
即時中國
9小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
6小時前
《愛回家》「億元駙馬」綠葉求婚半年秘密榮升人父 囡囡百日宴萌照流出
《愛回家》「億元駙馬」綠葉求婚半年秘密榮升人父 囡囡百日宴萌照流出
影視圈
7小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
23小時前
連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應
連鎖酒樓「富貴兩餸飯」！上湯龍蝦+小菜$78 燒味飯/斬料$40起 只限一分店供應
飲食
7小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
5小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
2025-12-15 17:30 HKT