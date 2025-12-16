NBA｜馬刺明日NBA盃決賽鬥紐約人 雲班耶馬或再度後備登場 馬刺主帥：「以球隊利益為先」

馬刺在周日NBA盃準決賽爆冷擊倒雷霆，強勢躋身決賽，傷癒復出的馬刺球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）以後備身份登場表現搶眼。根據ESPN報導，馬刺主帥米治莊臣（Mitch Johnson）透露，明日於拉斯維加斯上演的NBA盃決賽，雲班耶馬或將繼續由板凳席出發。

雲班耶馬在對雷霆一役生涯首次替補上陣，次節開局方才入場，合共出戰21分鐘斬獲22分，其中末節獨取15分，關鍵時段火力全開成勝負分水嶺。考慮其剛剛傷愈，教練團傾向審慎使用。

馬刺明日將在NBA盃的決賽中對上紐約人，雲班耶馬將會以什麼身份出戰，將會是馬刺主帥米治莊臣及其團隊需要考慮的：「我會持續跟雲班耶馬溝通，他想正選出場，亦希望在關鍵時刻出戰，但我們要以球隊最佳利益作考量，還要顧及輪換配置。」根據ESPN報導，決賽不排除延續雲班耶馬後備登場的安排。

莊臣續言，球隊仍在摸索最合宜的用人節奏：「我們還沒到可以隨意讓雲班耶馬上場的階段，無論是總量還是單次連續出場時段。我們希望從之前的情況總結經驗，也不會自以為一切照舊。總之我們會非常審慎。」

雲班耶馬對角色則保持開放態度：「不論正選或替補，我都準備好了。我有自己的想法，教練團也有想法。我們會討論，找出最合適的方案。」