NBA｜布朗、韋特合轟65分都無用 根寧咸率軍活塞112:105擊敗塞爾特人

東岸龍頭活塞周一作客對塞爾特人，上仗雙方交手以塞軍中斷活塞連勝作結，但今次活塞憑着根寧咸(Cade Cunningham)攻入32分以112:105擊敗有布朗(Jaylen Brown)和戴歷韋特(Derrick White)合力攻入65分的塞軍，復仇成功兼收下4連勝。

布朗、韋特合轟65分做白工 塞軍主場不敵活塞

今季活塞在根寧咸的出色發揮下穩坐東岸榜首，而綠軍在泰頓(Jayson Tatum)傷出後季初表現掙扎，但也開始重拾狀態。而今場戰況亦相當激烈，半場前憑藉綠軍布朗攻入18分一度保有雙位數差距，但其後根寧咸開始發力幫助活塞在半場前將差距收窄至4分。易籃後活塞由根寧咸領軍下進一步接管比賽並將比數拉開，縱使第4節綠軍有韋特全力追分，但可惜仍無力回天，最終活塞以112:105擊敗塞爾特人。

今場活塞的勝利除了攻入32分10助攻的根寧咸外，夏里斯(Tobias Harris)亦貢獻了13分7籃板，替補球員們合計亦為球隊攻入47分，助球隊能夠復仇成功。而綠軍方面，布朗今場攻入34分8籃板7助攻，已連續5場錄得30+得分，另外韋特今場亦轟入31分，可惜未能為球隊守住主場勝利。

