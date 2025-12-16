Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港⾦⽜新季賽程公布 周六出作客出戰揭幕戰 平安夜主場首秀

即時體育
更新時間：11:29 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:29 2025-12-16 HKT

2025/26 全國男⼦籃球聯賽（NBL）昨日舉⾏新賽季發佈會，正式公布新賽季的參賽球隊名單、賽制及多項重要安排。新賽季賽程將於 12 ⽉ 20 ⽇正式展開，作為衛冕之師的香港⾦⽜將於揭幕戰率先亮相，作客鬥貴州猛龍。屆時賽會亦將舉⾏上季總冠軍戒指頒贈儀式，為新⼀季賽事揭開序幕，象徵新⼀輪冠軍爭奪正式展開。香港⾦⽜期望以勝仗打響新季頭炮，邁出衝擊第三座 NBL 總冠軍獎盃的第⼀步。

香港金牛新賽季賽程。香港金牛圖片
聯賽⾃本季起全⾯調整賽程，改⾰為與 CBA（中國男⼦籃球職業聯賽）同步於 12 ⽉開季，為國內職業籃球⼀體化改⾰做好準備。新⼀季聯賽規模亦持續擴⼤，參賽球隊數⽬增⾄ 14 隊，匯聚來⾃全國不同省市的⾼⽔平勁旅，競爭形勢預料較上季更為激烈。按照賽制，14 ⽀球隊將於常規賽階段進⾏雙循環作賽，積分榜⾸ 8 名可晉⾝季後賽，爭奪總冠軍殊榮。

香港⾦⽜作為全港唯⼀參賽代表，肩負展⽰香港籃球競技⽔平及職業化成果的重要使命。隨着聯賽發展⽇趨成熟，NBL 亦逐步成為本地與內地籃球⼈才交流、職業化發展，以及城市體育文化展⽰的重要平台，備受各界關注。

主場安排⽅⾯，由於過往三季沿⽤的灣仔修頓室內場館未能符合國際籃球聯會（FIBA）相關場地標準，球隊今季未能繼續以該場地作為主場。球隊在休季期間已視察全港所有合適場地，並在政府及多⽅協調下，積極嘗試尋找合適場地留港作賽；同時亦作出周全部署，備選場地將設於⼤灣區，以確保賽事能順利舉⾏。新賽季香港⾦⽜⾸場主場賽事將於 12 ⽉ 24 ⽇平安夜上演，對⼿為上海⽞⿃，比賽地點將稍後公布。

香港⾦⽜連續兩季贏⾛ NBL 總冠軍，為香港職業籃壇寫下重要⾥程碑，開啟屬於香港的籃球黃⾦時代。踏入新賽季，球隊以實現「三連霸」為明確⽽堅定的⽬標，在原有冠軍核⼼陣容基礎上再度補強，整體戰⼒全⾯升級，誓⾔再次向最⾼榮譽發起衝擊。同時，香港⾦⽜將持續加⼤對本地球員的培育與投入，為更多香港年輕籃球員創造實戰舞台與成⻑空間，推動本地籃球⻑遠⽽可持續的職業化發展。

