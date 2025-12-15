Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勒邦占士再現大心臟 湖人116:114驚險擊敗太陽

即時體育
更新時間：18:56 2025-12-15 HKT
發佈時間：18:56 2025-12-15 HKT

湖人周日作客對上太陽，客隊曾一度領先20分，但尾段卻發生曲折一幕，先有D布魯士(Dillon Brooks)命中反超三分後因推撞勒邦占士(LeBron James)被罰技術犯規離場，但罰球由占士主罰但罰失，其後進攻回合占士三分出手駁得犯規，3球罰球命中2球後為湖人奠定勝局，最終湖人以116:114擊敗太陽。

湖人一波三折116:114險勝太陽

湖人今場前宣佈火力點之一里夫斯(Austin Reaves)傷退需要休息一周，但憑着占士和當積(Luka Doncic)外加迪安祖艾頓(Deandre Ayton)火力都已經足夠兇猛，但太陽亦有D布魯士和保卡(Devin Booker)不枉多讓，半場時以62:62打成平手，易籃後太陽手感降温，湖人把握機會展開猛功，第4節早段以99:79領先，但突然又輪到湖人進攻失靈，太陽乘機外線猛轟，打出一波30:12的攻勢，將分差收窄至僅2分。其後的20秒迎本身比賽最高潮，太陽先有D布魯士命中反超三分，但隨後因不滿占士防守時把他推到而與他發生推撞，球證立即上前並判D布魯士收下本場第2次技術犯規，將占士送上罰球線兼判罰離場，但占士罰球彈出，隨後球權再度落入湖人手中，占士出手3分但因布卡防守犯規再獲3球罰球，但今次占士3罰2中並助湖人以116:114驚險擊敗太陽。

今場占士雖攻入26分3籃板4助攻外加2抄截2封阻的數據，但卻有全場最高的8次失誤，而當積和倒戈的艾頓則分別攻入29分6助攻和20分13籃板。太陽方面則有保加攻入27分6籃板7助攻，而被罰離場的D布魯士則有18分進帳。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
9小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
10小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
6小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
11小時前
男子雙手抓住廣告牌。
00:34
「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片
奇聞趣事
6小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
22小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
3小時前