NBA｜勒邦占士再現大心臟 湖人116:114驚險擊敗太陽

湖人周日作客對上太陽，客隊曾一度領先20分，但尾段卻發生曲折一幕，先有D布魯士(Dillon Brooks)命中反超三分後因推撞勒邦占士(LeBron James)被罰技術犯規離場，但罰球由占士主罰但罰失，其後進攻回合占士三分出手駁得犯規，3球罰球命中2球後為湖人奠定勝局，最終湖人以116:114擊敗太陽。

湖人一波三折116:114險勝太陽

湖人今場前宣佈火力點之一里夫斯(Austin Reaves)傷退需要休息一周，但憑着占士和當積(Luka Doncic)外加迪安祖艾頓(Deandre Ayton)火力都已經足夠兇猛，但太陽亦有D布魯士和保卡(Devin Booker)不枉多讓，半場時以62:62打成平手，易籃後太陽手感降温，湖人把握機會展開猛功，第4節早段以99:79領先，但突然又輪到湖人進攻失靈，太陽乘機外線猛轟，打出一波30:12的攻勢，將分差收窄至僅2分。其後的20秒迎本身比賽最高潮，太陽先有D布魯士命中反超三分，但隨後因不滿占士防守時把他推到而與他發生推撞，球證立即上前並判D布魯士收下本場第2次技術犯規，將占士送上罰球線兼判罰離場，但占士罰球彈出，隨後球權再度落入湖人手中，占士出手3分但因布卡防守犯規再獲3球罰球，但今次占士3罰2中並助湖人以116:114驚險擊敗太陽。

今場占士雖攻入26分3籃板4助攻外加2抄截2封阻的數據，但卻有全場最高的8次失誤，而當積和倒戈的艾頓則分別攻入29分6助攻和20分13籃板。太陽方面則有保加攻入27分6籃板7助攻，而被罰離場的D布魯士則有18分進帳。

