聯合國兒童基金會慈善跑「HERO RUN — 童您跑」 全數公眾善款用作支援大埔學童創傷後需要

聯合國兒童基金會(UNICEF)慈善跑「HERO RUN — 童您跑」，今日(12 月 14 日)於粉錦公路以東的公園舉行，活動糅合情緒健康、運動、親子和教育元素。

「HERO RUN — 童您跑」全數公眾善款支援大埔學童創傷後需要

聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)除了與社群及各界並肩攜手，為最近受火災影響兒童提供緊急物資外，亦將繼續與香港大學社會科學學院團隊緊密合作、並且將活動全數公眾善款用作大埔校園關鍵心理支援。

UNICEF 慈善跑2025/26 壓軸的「HERO RUN — 超能跑」將於2026 年 1 月 4 日在香港迪士尼樂園度假區及迪欣湖舉行，項目設有半馬拉松、10 公里賽、5公里賽及 3公里少年賽，適合一眾熱愛運動的人士，為跑步增添意義。 散播愛與關懷提升心理韌性。