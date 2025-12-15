Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜騎士加時0得分111:119負黃蜂 遭主場球迷噓爆米曹認應得

即時體育
更新時間：13:22 2025-12-15 HKT
發佈時間：13:22 2025-12-15 HKT

騎士周日主場對黃蜂出現尷尬一幕，事關騎士與黃蜂今日一路鏖戰到加時賽才能分出勝負，最終主隊以111:119告敗。令人大跌眼鏡的是，騎士竟在5分鐘的加時中一分未得，令主場球迷賽後噓聲一片，今場表演不佳的騎士球星米曹(Donovan Mitchell)也直認被噓是應得的。

騎士相隔十年成NBA史上第二支加時賽0得分球隊

目前位列東岸第八的騎士，周日主場對東岸第十二的黃蜂，然而比賽過程並沒有想像中的一面倒，反而鬥得相當膠着。最終騎士因米曹的壓哨球射失而需要到加時賽才可分出勝負。然而，到加時賽卻出現令主隊球迷失望的一幕，騎士全隊在加時的5分鐘中一分未得，最終以111:119落敗。騎士是繼2015年11月公牛隊後，NBA史上第二支在加時賽0得分的球隊。

賽後遭主隊球迷噓爆 米曹直言「自己是球迷也會噓」

賽後不少主隊球迷齊齊發出噓聲對球隊以表不滿，今場24投僅6中得17分的米曹接受訪問時說：「這是我們應得的，我曾經都是球迷，我自己是球迷也會噓我們。」今場騎士表現最好的已是加蘭特(Darius Garland)，交出26分9助攻；而黃蜂新秀肯尼普(Kon Knueppel)攻入全場最高的29分，另外布蘭登米勒(Brandon Miller)亦交出25分13籃板

