WTT香港總決賽│傳王楚欽腰背傷嚴重退賽 上車唔敢彎腰 戴背部保護帶離港

WTT香港總決賽昨日(14日)圓滿落幕，遺憾男、女單世界排名第一的王楚和孫穎莎因傷退出單打賽事，未能完賽。根據國內媒體報導，王楚欽因為腰傷嚴重無奈退賽，他近日在操練時已不停用手摸腰和背部，而網上的影片更見到他在傷退後上車離場時不敢彎腰，傷情不輕。事實上他在WTT總決賽首日，已表示自己已經打到極限。

摩加特：他熱身擊球背部很痛﹗

王楚欽昨午原定於男單4強鬥瑞典「六角戰士」摩加特，他身穿運動外套、手持球板緩慢步入球場，向裁判交代情況後，宣布因傷退賽。摩加特事後提到王楚欽在熱身時背部很痛，因此退賽：「我們是大概於賽前40分鐘左右，知道他會退出比賽。他在開始熱身擊球時，背部就很痛。看起來很嚴重，像是嚴重的背傷。根據我的經驗，這樣的情況不可能繼續比賽。這情況對大家來說，都是非常遺憾。」

不敢彎腰上車

綜合國內媒體的報導，王楚欽的腰傷嚴重，他在WTT總決賽打完首場男單賽事後，已表示自己已到了極限。而他連日來在操練中，都不停用手摸腰和背部，早已感到不舒服。到昨午宣布退賽離場紅館時，他沒有彎腰，而是挺直背部上車，傷情不輕。

王楚欽昨日離開紅館時，全程不敢彎腰。影片截圖

戴背部保護帶離港

而王楚欽今早與國乒大軍一起離開酒店，乘坐旅遊巴到機場離港返回北京。他背部戴上保護帶，步伐比昨日輕鬆，亦可輕輕彎腰，比昨日的情況較好。