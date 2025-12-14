WTT香港總決賽│張本智和擊敗摩加特首奪男單冠軍 第4次入決賽終捧盃 激情跪地慶祝

WTT香港總決賽今晚(14日)在紅館完滿落幕，日本一哥張本智和於男單決賽花了52分鐘以總局數4:2擊敗瑞典「六角戰士」摩加特（Truls Moregard），首嘗冠軍滋味。張本智和第4次躋身WTT總決賽終於奪冠，賽後隨即跪地慶祝。

第4次入決賽終於奪冠

張本智和今日一日雙賽，先在下午的準決賽與世界排名第2的國乒好手林詩棟激戰足足7局，才險勝4:3入決賽。這名世界排名第5的好手，在晚上的決賽鬥摩加特，後者於準決賽因對手王楚欽受傷退賽不戰而勝，體力較為優勝，但兩人接戰後鬥得燦爛，頭4局中張本以11:8、11:9贏出第1和第3局，摩加特就以11:5、12:10贏第2及4局，張本之後發力再贏14:12、11:2再贏，總局數勝4:2，奪得冠軍，在完場一刻他跪地慶祝。

張本智和以冠軍為目標

22歲的張本智和之前於2021、2022和2024曾躋身WTT總決賽男單決賽，今次第4次入決賽終於奪冠，兌現賽前的承諾，他曾經表示：「之前拿亞軍也不錯，但『滿意』的話只有冠軍，今次在香港必須要把冠軍拿下來。」

而決賽現場觀眾大多為張本打氣，世界排名第4的摩加特曾因一個失球用腳踢乒球，被球証發了一個黃牌。

攝影：蘇正謙