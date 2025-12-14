Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽│張本智和擊敗摩加特首奪男單冠軍 第4次入決賽終捧盃 激情跪地慶祝

即時體育
更新時間：23:43 2025-12-14 HKT
發佈時間：23:43 2025-12-14 HKT

WTT香港總決賽今晚(14日)在紅館完滿落幕，日本一哥張本智和於男單決賽花了52分鐘以總局數4:2擊敗瑞典「六角戰士」摩加特（Truls Moregard），首嘗冠軍滋味。張本智和第4次躋身WTT總決賽終於奪冠，賽後隨即跪地慶祝。

第4次入決賽終於奪冠

張本智和今日一日雙賽，先在下午的準決賽與世界排名第2的國乒好手林詩棟激戰足足7局，才險勝4:3入決賽。這名世界排名第5的好手，在晚上的決賽鬥摩加特，後者於準決賽因對手王楚欽受傷退賽不戰而勝，體力較為優勝，但兩人接戰後鬥得燦爛，頭4局中張本以11:8、11:9贏出第1和第3局，摩加特就以11:5、12:10贏第2及4局，張本之後發力再贏14:12、11:2再贏，總局數勝4:2，奪得冠軍，在完場一刻他跪地慶祝。

張本智和以冠軍為目標

22歲的張本智和之前於2021、2022和2024曾躋身WTT總決賽男單決賽，今次第4次入決賽終於奪冠，兌現賽前的承諾，他曾經表示：「之前拿亞軍也不錯，但『滿意』的話只有冠軍，今次在香港必須要把冠軍拿下來。」

而決賽現場觀眾大多為張本打氣，世界排名第4的摩加特曾因一個失球用腳踢乒球，被球証發了一個黃牌。

攝影：蘇正謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
2小時前
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
9小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
6小時前
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
13小時前
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
影視圈
8小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
14小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
13小時前