殘特奧會│乒乓TT11賽事煞科 港隊再奪4面銅牌 溫偉樂男單、男雙奪銅最威風
更新時間：19:56 2025-12-14 HKT
發佈時間：19:56 2025-12-14 HKT
全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會(殘特奧會)大部份競賽項目今日(14日)煞科，香港賽區的所有賽事亦全部完成。港隊在主場舉行的TT11乒乓球賽中再奪4面銅牌，當中溫偉樂先夥拍袁景誠在乒乓TT11男雙贏得銅牌，之後再在男單銅牌戰以3:1擊敗海南選手程濂鴻，兩度踏上頒獎台。
溫偉樂今屆共奪1銀2銅
乒乓球TT11級賽事，最後4個賽項今日(14日)於荃灣體育館完成，港隊於上述4項目全部踏上頒獎台。當中港將溫偉樂2度奪牌，他先在男雙銅牌賽中夥拍袁景誠，以11:6、15:13、8:11、12:10擊敗香港二團的范嘉豪/梁仲仁，為香港一團贏得銅牌。緊接他出戰男單銅牌賽，再以11:9、8:11、11:6、11:7擊退海南選手程濂鴻，再奪一面銅牌。連同周六與黃珮淇合作贏得混雙銀牌，溫偉樂以1銀2銅完成今屆賽究，成績大豐收。
港隊乒乓TT11賽事全日奪4銅
至於香港一團的王婷莛/黃珮淇，就取得女雙銅牌；後者之後再於女單掛銅，港隊全日在乒乓球TT11級賽共奪4面銅牌。
