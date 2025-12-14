殘特奧會｜硬地滾球煞科港隊團體賽添兩金兩銀一銅 總共12面獎牌創佳績 梁育榮男雙奪金圓「大滿貫」夢

殘特奧會硬地滾球項目今日在啟德體育園上演煞科日賽事，港隊再傳捷報，團體賽事勇奪兩金、兩銀、一銅，完美結束今屆征途。綜觀整個硬地滾球項目，港隊共累積四金、四銀、四銅，合共十二面獎牌的輝煌戰績，創下歷史性佳績！

今屆港隊團體賽事表現亮眼 再有兩金兩銀一銅進帳

今日賽事緊湊，港隊率先在男子雙人BC4級銅牌賽告捷，由黃君恒與朱洛昇以8：3擊敗廣東隊，奪得一面銅牌。隨後的金牌戰成為全日焦點，梁育榮夥拍唐芝江與廣東隊激戰至2：2平手，最終在附加局把握關鍵機會險勝，勇奪金牌。女子組方面同樣表現出色，張沅與劉慧茵在女子雙人BC4級金牌戰中，以7：1大勝廣東隊再添一金。此外，港隊在女子團體BC1/BC2級決賽以5：8不敵北京隊奪銀；何宛淇與陳可欣則在女子雙人BC3級決賽以3：4惜敗重慶隊，同樣收穫銀牌。

梁育榮：望集齊大賽金牌 實現終極夢想

賽後，四朝元老梁育榮激動不已，坦言這面雙打金牌意義非凡。「這是一個夢想，好想達成我所有參加過的比賽都可以拿到單打、雙打的金牌，現在真是好滿足、好滿足。」梁育榮表示，雖然因為遲接觸硬地滾球，遺憾未能參與青年賽事，但獲得如此成就他已經非常感恩。 他透露，自2004年參賽以來，從未在雙打項目奪金，今次終於實現了個人職業生涯的「大滿貫」心願。

而女子雙人BC4級金牌得主張沅賽後興奮表示：「很開心，可以在主場拿到這塊金牌。」她透露與隊友為這次比賽付出了巨大努力：「我們練得好勤力，為了這次女雙，從去年知道有這個項目就開始準備。」她表示接下來將專注備戰明年的世錦賽和亞殘運，希望再創佳績。

記者、攝影：廖偉業