乒乓球．WTT香港總決賽｜張本智和第4次躋身男單決賽 今晚力爭個人首個WTT總決賽冠軍
發佈時間：17:08 2025-12-14 HKT
日本乒球一哥張本智和第4次躋身WTT總決賽的男單決賽！他周日在接近爆滿的紅館出戰男單4強對中國「世二」林詩棟，2人激戰足足7局，歷時66分鐘，張本領先2:0、3:2下被對手追平，決勝局曾落後3:5下頂住壓力，最終以大分4:3驚險入決賽，將於晚上8時半鬥巴黎奧運銀牌得主摩加特（Truls Moregard），張本險勝後表示：「這場決賽我必須必須肯定要贏的。」而摩加特坦言能在滿座的場館入決賽，有如：「夢想成真！」
今午的男單4強繼續吸引球迷入場，目測差不多全場1萬個座位爆滿，張本跟林詩棟的比賽，雙方球迷都叫破喉嚨，一時是「中國加油」、一時是「Harimoto（張本）」加掌聲，全場氣氛熱鬥；他們2人其實在上周的城都混團世界盃的決賽對過，當時勝方是林詩棟贏 2:1；今日的4強戰，張本很快入局，先以12:10、11:4拿下頭2分，隨後2局雙方在想贏的壓力心態下，在場上沒甚聲音及表情的林詩棟以2局12:10還以顏色。
大分打成2:2平手後，張本再次在第5局以11:6取回領先優勢，當時只差一局就可勝出，張本在第6局一直處於落後形勢，終以7:11令戰局進入決賽局定勝負，他們在此局曾多次打成平手，相差分數只有一分到8:8平手後，張本加強快攻，終以11:8奠定。
賽後大會司儀問到他感受時，曾於2021、2022及2024年殺入WTT總決賽的男單決賽的他說：「此刻我仍難以相信可以贏到這場比賽，第4次入總決賽的決賽，心情是十分渴望取得這個冠軍，我曾奪過ITT總決賽的冠軍，但未拿過WTT這個冠軍，我必須要拿。」
摩加特: 在如此多觀眾的球場內參加決賽 像夢想成真
因4強對手王楚欽因傷退賽而不戰而勝的摩加特對於對手受傷退賽感到傷感，他說：「能在滿座的場館、如此多的球迷面前打入男單決賽，像是夢想成真，除了今日（指王楚欽受傷），我每天都十分享受在這裡比賽，希望在決賽能打出好表現。」
記者：徐嘉華
攝影：蘇正謙