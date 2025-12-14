WTT香港總決賽│王楚欽因傷退出男單準決賽 與孫穎莎同樣受傷未能完成賽事

WTT香港總決賽今日(14日)在紅磡香港體育館煞科，下午先上演2場男單準決賽，晚上再先後舉行女單和男單決賽。世界排名第1的國乒好手王楚欽，原本於4強鬥瑞典新星摩加特，可是他出場與裁判交代後，就因傷宣布退賽，與其混雙拍檔孫穎莎一樣，因傷病退出單打比賽。

王楚欽出場交代情況

男單兩場4強賽今午上演，日本球手張本智和先以4:3擊敗國家隊好手林詩棟，緊接就輪到王楚欽鬥摩加特。王楚欽身穿運動外套、手持球板出場，他走到場邊與裁判交代情況後，宣布因傷退出比賽，並與對手摩加特擁抱致意，之後就離開球場。

摩加特祝福王楚欽

對於王楚欽退賽，摩加特祝福前者盡快康復：「這有點傷感和不走運。王楚欽是一位出色的球員，我肯定他一定想出場比賽，嘗試去取得冠軍。不過他未能參賽，作為運動員最不希望見到其他運動員受傷，希望他盡快康復。」

而王楚欽的混雙拍檔孫穎莎，昨午在女單4強對國家隊隊友蒯曼時，亦因為腳傷而申請退賽，兩人都未能完成單打賽項。王楚欽與孫穎莎昨晚在狀態不佳和受傷患影響下，仍奮戰參加混雙決賽，可惜最終以局數0:3不敵南韓組合林鍾勳/申裕斌。