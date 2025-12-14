NBA盃│般臣狂轟40分無人能擋 紐約人射落魔術首闖決賽

NBA盃4強賽周六在賭城拉斯維加斯上演，紐約人王牌控衛般臣（Jalen Brunson）打出封神一戰，全場狂轟40分，帶領球隊以132:120擊敗魔術，隊史首次殺入NBA盃冠軍戰，距離冠軍寶座及每人高達53萬美元的豐厚獎金僅差一勝。

般臣、蘇格斯合演得分騷

此役雙方開局即上演激烈對攻，魔術在蘇格斯（Jalen Suggs）首節獨取10分下，以36:33稍佔上風。然而進入第2節，紐約人吹響反擊號角，般臣挺身而出，與蘇格斯上演一場精彩的得分騷，兩人半場得分均突破20大關，但實力更完整的紐約人單節取得38:28的優勢，半場反超前71:64。

Jalen 40 PTS | 4 REB | 8 AST | 1 STL



Jalen 40 PTS | 4 REB | 8 AST | 1 STL

KAT 29 PTS | 8 REB | 2 AST | 1 STL | 1 BLK

OG 24 PTS | 6 REB | 4 AST | 3 STL | 1 BLK

Mikal 16 PTS | 3 REB | 3 AST

Josh 12 PTS | 6 REB | 6 AST | 3 STL | 1 BLK

🎱G Anunoby ⬇️



📊 24 PTS | 6 REB | 4 AST | 3 STL | 1 BLK

般臣第3節接管比賽

易籃再戰，戰況更趨白熱化。魔術在班捷奴（Paolo Banchero）及巴尼（Desmond Bane）帶領下，打出一波18:4的功勢，一度將比分反超前。然而般臣在關鍵時刻再度接管比賽，在第3節最後4分鐘內，憑藉個人能力獨取7分及送出3次助攻，率領紐約人回敬一波15:3的攻勢，重新奪回比賽主導權，並帶著8分優勢進入決勝節。末節，紐約人未再給予魔術機會，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）單節貢獻10分穩住陣腳，最終以12分之差取勝。

布朗為愛將抱不平

般臣今場表現技驚四座，27投16中攻入40分，另加8次助攻。賽後他談及自己的神勇狀態時充滿自信地說：「我付出了那麼多努力，怎能不自信？」紐約人教練布朗亦為愛將抱不平，認為以他的表現，理應是MVP的人選之一。除了般臣，唐斯亦有29分、8籃板進帳，阿奴奧比（OG Anunoby）則貢獻24分，聯手助球隊昂首殺入決賽。