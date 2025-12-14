Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA盃│般臣狂轟40分無人能擋 紐約人射落魔術首闖決賽

即時體育
更新時間：15:06 2025-12-14 HKT
發佈時間：15:06 2025-12-14 HKT

NBA盃4強賽周六在賭城拉斯維加斯上演，紐約人王牌控衛般臣（Jalen Brunson）打出封神一戰，全場狂轟40分，帶領球隊以132:120擊敗魔術，隊史首次殺入NBA盃冠軍戰，距離冠軍寶座及每人高達53萬美元的豐厚獎金僅差一勝。

般臣、蘇格斯合演得分騷

此役雙方開局即上演激烈對攻，魔術在蘇格斯（Jalen Suggs）首節獨取10分下，以36:33稍佔上風。然而進入第2節，紐約人吹響反擊號角，般臣挺身而出，與蘇格斯上演一場精彩的得分騷，兩人半場得分均突破20大關，但實力更完整的紐約人單節取得38:28的優勢，半場反超前71:64。

 

 

般臣第3節接管比賽

易籃再戰，戰況更趨白熱化。魔術在班捷奴（Paolo Banchero）及巴尼（Desmond Bane）帶領下，打出一波18:4的功勢，一度將比分反超前。然而般臣在關鍵時刻再度接管比賽，在第3節最後4分鐘內，憑藉個人能力獨取7分及送出3次助攻，率領紐約人回敬一波15:3的攻勢，重新奪回比賽主導權，並帶著8分優勢進入決勝節。末節，紐約人未再給予魔術機會，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）單節貢獻10分穩住陣腳，最終以12分之差取勝。

布朗為愛將抱不平

般臣今場表現技驚四座，27投16中攻入40分，另加8次助攻。賽後他談及自己的神勇狀態時充滿自信地說：「我付出了那麼多努力，怎能不自信？」紐約人教練布朗亦為愛將抱不平，認為以他的表現，理應是MVP的人選之一。除了般臣，唐斯亦有29分、8籃板進帳，阿奴奧比（OG Anunoby）則貢獻24分，聯手助球隊昂首殺入決賽。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
17小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
影視圈
20小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
17小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
6小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
5小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
9小時前