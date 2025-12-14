帆船香港環島賽｜全運金牌貝俊龍聯手洛雅怡、高文莉組別奪冠 港將何銘諺滑浪風帆組別稱霸

由香港遊艇會主辦的年度全港最大型的帆船賽事「新鴻基公司帆船香港環島大賽」（環島賽） ，昨日 （13日）於維多利亞港上演，約230支隊伍，近1700名好手報名參賽。多名帆船及滑浪風帆港代表參賽，帆船全運金牌貝俊龍聯同洛雅怡和高文莉在Sportsboat組別奪冠，而滑浪風帆港代表何銘諺則僅以41秒壓過隊友鄭清然，在滑浪風帆組別稱霸。

貝俊龍聯手洛雅怡、高文莉組別奪冠

今屆環島賽是全運會過後的首個本地帆船大賽，多名帆船港代表參賽。全運金牌得主貝俊龍聯同洛雅怡、前港隊隊友高文莉（高文思的姐姐）以「F.A.B.號」出戰Sportsboat組別，三人自小認識並一同接受訓練，貝俊龍賽前表示很高興可以跟這班從小認識的隊友一起比賽，他跟洛雅怡均笑說沒有預計完成時間，目標是盡力完成賽事。至於高文莉近年在澳洲發展，今次回港特意過來一同比賽。三人最終以5小時57分完成賽事，在組別以首名完成。

高文思「鳳凰號」取得小組第2名

同組的另一全運代表高文思首次參賽，她說以前曾經想過跟姐姐和爸爸一同參賽，但可惜在比賽前頭帆破了，所以等到現在才第一次參賽，她形容環島賽是很經典的賽事，認為每一個本地帆手都應該參與一次，她參賽的「鳳凰號」最終以小組第二名完成。

港隊代表何銘諺組別奪冠

賽事另一焦點落在滑浪風帆組別上，今次是事隔22年再設滑浪風帆組別，中國香港滑浪風帆隊派出多名港將應戰，可惜由於風勢不穩，最終12名參賽者中，只有6人能完成賽事。港隊代表何銘諺賽前特意研究了香港島的海岸地形和風力預報，他指平常的比賽講求爆炸性，對付長途賽講求體力，也為此做了些準備，最終以6小時16分06秒完成環港島一周，在組別奪冠。

鄭清然首戰45公里長途賽

港隊奧運代表鄭清然在賽前表示第一次參加45公里的長途賽，以往的比賽最多都只是一小時，今次預計比賽兩小時以上，是個頗大的挑戰，但因於日常港隊訓練的時間較長，因此有信心完成賽事。最終，鄭清然以6小時16分47秒完成賽事；而另一奧運代表馬君正則未能完成賽事。

環島賽後緊接中國盃帆船賽

值得一提的還有，今年首次在環島賽後緊接舉行中國盃帆船賽，吸引了12艘來自中國內地的船隊參賽，內地隊伍的參賽者之一江柏志，大讚中國盃緊接着環島賽進行的安排非常好，「之前都只能參加中國盃的香港至深圳拉力賽事，今次終於有機會第一次挑戰環島賽，在繁忙的維港水域比賽，有很多商業用船，這是最大的挑戰。」

「新鴻基公司帆船香港環島大賽」賽事設有12個級別，帆船根據不同「速度系數」分批出發，慢船會有先開賽的優勢，快船則跟隨其後。第一組於上午8時30分出發，最後一組則於11時才出發；各參賽隊伍離開銅鑼灣起點後向東順時針環繞香港島一周，途經北角、柴灣、石澳、淺水灣、赤柱、經西營盤、灣仔，最後回到銅鑼灣衝線，全長約45公里。環島賽截航時間為下午5時正，最終有26隊未能在限時內衝綫。

圖片：香港遊艇會