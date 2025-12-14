Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

帆船香港環島賽｜賽期緊接中國盃 本港水域更見熱鬧 曹船長：盼留下美好回憶

即時體育
更新時間：09:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-14 HKT

由香港遊艇會主辦的「新鴻基地產帆船香港環島大賽」（環島賽）昨日（13日）於維多利亞港上演，由於賽事今年破天荒緊接中國盃，有超過10艘參加中國盃的船隊確實來港參與環島賽。其中昇暘帆船隊亦落場較量，船長曹宗彬直言此行以「聯誼」為主，盼在香港留下美好回憶。

為配合全運會賽期，環島賽今年順延至年尾，賽程亦與亞洲最大型帆船賽之一的中國盃時間相近。多支船隊先赴港參與環島賽，再由香港啟航前往深圳轉戰大鵬灣，令本港水域更見熱鬧。

昇暘帆船隊將先後出戰環島賽與中國盃。來自深圳的船長曹宗彬表示，他過往多次在維港行船，對賽道路線可謂「輕車熟路」；今次參賽除磨合技術、為中國盃熱身外，更希望加深與各地船隊的交流：「今次參賽希望和各個船隊建立友誼，亦希望在美麗的香港留下回憶，這才是最重要的。」最終，昇暘帆船隊以6小時20分29秒完賽，獲得小組第二。
記者：楊功煜

