WTT香港總決賽｜世一孫穎莎女單四強因傷退賽 尾場混雙決賽再出場憾負南韓組合

即時體育
更新時間：21:35 2025-12-13 HKT
發佈時間：21:35 2025-12-13 HKT

最不想發生的事發生，最受球迷歡迎的女單「世一」孫穎莎在紅館舉行的WTT香港總決賽的女單4強對同胞球手蒯曼，打至第4局以2:2打平手後因左腳足踝受傷叫了一次「醫療暫定」，包紥後再出場，以3:11見負，大分落後2:3下到第6局出場時跟裁判示意「退賽」，球迷大叫「沒關係的，健康第一」。

周六原本一日3戰，她在下午夥拍王楚欽組成「最強外卡」對日本松本輝空、張本美和，國家隊只花了約23分鐘即以11:6、11:8、11:4獲勝，晉級同日晚上的混雙決賽對南韓組合林鐘勳、申裕斌。

莎莎跟王楚欽在下午的混雙賽四強，身體還是好好的。徐嘉華攝
莎莎跟王楚欽在下午的混雙賽四強，身體還是好好的。徐嘉華攝
莎莎每一場比賽都成球迷焦點。何家豪攝
莎莎每一場比賽都成球迷焦點。何家豪攝
周六的紅館乒球賽全場爆滿。何家豪攝
周六的紅館乒球賽全場爆滿。何家豪攝

 

勝出的蒯曼在賽後被問到莎莎的情況時說：「其實我不是太清楚，打到第3局時，發覺莎姐已有一些不舒服（指腳部），我看到她打的球知道她身體有些不舒服，具體不是太清楚。」

衛冕的王曼昱再獲決賽資格。何家豪攝
衛冕的王曼昱再獲決賽資格。何家豪攝

談到香港首次在紅館舉辦WTT總決賽，蒯曼說：「在紅館比賽挺好的，各方面都很好，包括出場方式都很好。我在單打前幾局的發揮都比之前好，打得比較積極主動一些，沒前面打得死板。」對於周日的女單決賽，她說：「不管對誰，都會全力以赴，為觀眾帶來精彩的比賽。」蒯曼周日女單決賽將對衛冕的王曼昱，後者以4:0（11:9、11:3、12:10、11:8）擊敗同胞球手陳熠。

21歲混雙金牌得主申裕斌望到香港迪士尼一遊

幸好在周六壓軸一場混雙決賽，由王楚欽及孫穎莎的「莎頭配」對「世二」南韓組合林鐘勳、申裕斌，國家隊組合可能受限於莎莎的腳傷，未能發揮百份百，最終以9:11、8:11、6:11屈居亞軍，奪冠的林鐘勳及申裕斌賽後開心表示希望明年再來香港衛冕混雙冠軍，21歲的申裕斌在下午以1:3（6:11、11:6、11:2、14:12）擊敗「世一」組合林詩棟、蒯曼後曾表示，最希望去香港迪士尼遊玩，她的粉絲也可去迪士尼碰一碰運氣。
 

記者：徐嘉華

 

