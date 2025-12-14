帆船香港環島賽｜維港化身海上嘉年華 高文思首戰Sportsboat組別 直言環島賽是「成人禮」

由香港遊艇會主辦的「新鴻基地產帆船香港環島大賽」（環島賽）昨日（13日）於維多利亞港上演。今年賽事反應熱烈，維港一度化身「海上嘉年華」。多名曾出戰全運的香港代表亦報名參賽，其中香港帆船代表高文思（Nancy）迎來個人首度挑戰環島賽，形容賽事是「每位香港帆手的成人禮」，難掩興奮之情。最終Nancy以6小時21分34秒的成績獲得小組第二名。

環島賽是本港一年一度帆船盛事，歷史長達161年，今年更是錄得逾230支船隊報名，估計超過1,500名帆手同場競技。賽道由銅鑼灣作起點，參賽船隊向東按順時針方向環繞港島一周，途經北角、柴灣、石澳、淺水灣、赤柱，再經西營盤、灣仔，最後回到銅鑼灣衝線，全程約45公里。首次出戰的Nancy表示，能在家鄉海面環島一圈意義非凡：「環島賽在本地名氣很大、歷史悠久，對香港帆手來說是一場成人禮。」

今次亦是Nancy首次參與Sportsboat組別並駕駛Magic 25船型。她坦言過去未曾接觸此級別，盼藉今次比賽學習不同帆船操控技術，為往後出戰同類賽事累積經驗，同時以「開心比賽」為主調。作為級別新手，Nancy表明會全力以赴，並笑言：「希望可以開開心心完賽，不拖累隊友。」最終Nancy以6小時21分34秒的成績獲得小組第2名，完成自己在環島賽的首秀。

記者：楊功煜