WTT香港總決賽｜WTT初踏足香港即獲不俗回響 聯盟CEO丹頓：香港將成功的標準再提高

「WTT香港總決賽2025」是WTT首次立足香港的賽事，並已簽定3年合作關係，意味着在未來2年亦會上演一樣大規模的國際級乒乓球賽事，WTT行政總裁丹頓（Steve Danton)接受訪問時表示，今次是首次在香港舉辦WTT的賽事便獲得了不錯的成果，更表示今次的成功提高了標準。

丹頓接受訪問時坦言這次引起的回響遠超預期。魏國謙攝

遠超預期的大獲成功

丹頓接受訪問時坦言這次引起的回響遠超預期，他直言：「我認為這甚至超出了我們的預期，也超出了我們最初的期望。對於一項相對保守和傳統的運動來說，來到這樣的大型場館比賽確實存在一些風險，但至少在過去三天裡，場館都座無虛席，而且觀眾人數相當可觀，即使是周三和周四，說實話我認為這遠遠超出了我們的預期。」WTT曾游走於世界各地舉辦，被問到與其他城市有什麼區別時他表示：「我認為過去兩年我們在日本舉辦的活動也相當成功，但我覺得我們在香港絕對更上一層樓。場地固然重要，但就整體體驗、觀眾人數、興趣愛好以及城市支持而言，香港的活動又達到了更高的水平。所以我們對這份支持感到非常非常高興，也對香港在這方面的發展充滿信心。」更指出對比起有些地區需要長久經營才可有一定成果，但香港第一次舉辦就收獲不錯的成果。

WTT今次選址紅館舉辦賽事。公關相片

首個選址紅館的大型乒乓球賽事

香港體育館（俗稱紅館）一直給人印象是用作演唱會用的場地，丹頓也表示在最初詢問內地的朋友時他們也反映確實如此，當他落實在紅館舉辦時他們也表示很驚喜，他說：「當我們最終宣布將在紅館舉辦比賽時，他們也感到非常驚喜，可能沒想到我們第一步就能選擇這麼高規格的場地。我們真的很喜歡這個場館，我們認為它的形狀和大小都很適合乒乓球運動。但我們也願意考慮香港的其他場地，我們知道在啟德也有一個很棒的新場館。我很樂意了解並討論那個機會。總之，紅館的形狀對我們來說真的很適合。」丹頓也表示會未來團隊也會到啟德視察場地，評估會不會移師啟德舉辦。

場外設不少效目供觀眾體驗和打卡。魏國謙攝

進一步令乒乓球走向國際化

乒乓球一直以來令人印象深刻的是內地較強的項目，被問到WTT是怎樣幫助這項運動走進國際化時，丹頓表示很希望乒乓球能更進一步走向國際化，因此在歐美投入了更多資源去擴展市場，他也表示：「我們需要WTT出現在電視上，我們需要讓觀眾看到我們，我們需要為那些開始接觸這項運動的孩子們帶來希望，讓他們知道未來充滿美好，不僅在亞洲，在世界其他地區也是如此。所以我們正在做很多工作，這需要更多的時間。但沒錯，這就是我們應對這種情況的策略。」他也表示WTT能夠為球手和品牌帶來更多曝光並增加收入，他說：「乒乓球運動對經濟產生了巨大的影響。我們可以看到，由於乒乓球賽事的高水準普及，吸引了越來越多的贊助商，這使得乒乓球比以往任何時候都更加引人注目，也讓品牌和贊助商獲得了更多的曝光機會等等。因此，從這個意義上講，乒乓球的生態系統也得到了改善。」丹頓也表示隨著賽事增加也開始考慮選手的健康和福祉，並會嘗試平衡2者。

記者/攝影：魏國謙