WTT香港總決賽｜孫穎莎4:0橫掃長崎美柚 四強國家隊內戰鬥「世四」蒯曼

「WTT香港總決賽2025」女單8強，國乒女單「一姐」孫穎莎對上來自日本的長崎美柚，最終孫穎莎以總局數4:0擊敗長崎美柚，晉級明日的4強戰，對上國家隊隊友蒯曼。

孫穎莎4:0擊敗長崎美柚順利闖入4強

首局長崎美柚迅速進入狀態，先以5:2取得領先，但隨後孫穎莎也開始進入狀態，連續得分將比數追平成5:5，隨後雙方開始纏鬥多次打成平手，更更鬥到10:10需以刁時分出勝負，最後孫穎莎以12:10先取一局。進入到第2局孫穎莎開局再次以2:5落後，但隨後孫穎莎發起猛攻，長崎美柚被打得難以招架，最終「莎莎」以11:6再取一局。第三局孫穎莎延續上局火熱手感，局就打出3:1，隨後長崎美柚雖一度上次最近比分，但孫穎莎最後仍以11:6取得賽點。到最後一局孫穎莎更火力全開，打出11:1大分差並以局數4:0擊敗長崎美柚，晉級4強與蒯曼爭奪決賽席位。

「莎莎」賽後接受訪時對於一日打完混雙再轉換到單打，她表示需要及時地去切換思想並作出調整，而對於今場的對手她表示：「覺得整體來說，打的其實還是比較正常，因為跟長崎在國際賽場上交手並不是說特別多，但我覺得對她還是有一定的了解吧，而且我覺得她在這種反手和發球這樣還是有自己的很多優勢和特點，所以說第一局過後也是在後三局，在今天這方面做了一些調整，然後整體可能後面相對來說比較順利。」孫穎𦯷明天將有機會一天三戰，先是混雙準決賽之後再接女單四強，在最後還有機會出戰混雙決賽。

記者：魏國謙

攝影：何家豪