WTT香港總決賽｜黃杜配混雙硬撼「莎頭」苦戰5局 最終以2:3不敵止步分組賽

「WTT香港總決賽2025」混雙分組賽最後一輪賽事，黃鎮廷/杜凱琹硬撼王楚欽/孫穎莎，最終黃杜配與「莎頭」激戰5局後以2:3惜敗，小組1勝2敗無緣4強。

黃杜配激戰「莎頭」5局 終以2:3不敵無緣4強。

首局黃杜配更快進入狀態，打出了6:3的比分，但隨後「莎頭」開始進入狀態，接連得分並以7:7追平，黃杜亦叫出暫停稍作調整，暫停完結後戰況繼續膠著，但其後黃杜接連得分最終以11:9先贏得一局。到第二局早段雙方一度打成3:3平手，但隨後王孫接連得分，將比分打成9:4，最終以11:5在總局數上1:1追平。到第三局「莎頭」乘勝追擊，開局便打成4:0，雖然黃杜嘗試追近比分，但最終仍以4:11落敗，「莎頭」率先取得賽點。到第4局黃杜重拾氣勢，開局後連取7分以7:0 領先，之後亦一直對對手施壓最終以11:1將比賽拖入決勝局。進入到決勝局雙方戰況依舊膠著，但王楚欽/孫穎莎發力以6:3拉開分差，黃杜隨後作出反擊接連追分並打成6:7僅落後1分，王孫隨即叫出暫停，暫停結束後王孫連續得分打成10:7取得局點，但黃杜隨後頂住壓力連追3分將比賽拖入刁時，可惜最終王楚欽/孫穎莎在刁時連取2分以12:10總局數3:2擊敗黃杜配，黃鎮廷/杜凱琹止步分組賽。

記者：魏國謙

攝影：何家豪