殘特奧會｜硬地滾球個人賽大豐收 港隊共奪兩金兩銀三銅 梁育榮實現一半金牌「集郵」夢

殘特奧會硬地滾球項目今日（12日）在啟德體藝館上演個人組決賽，港隊「大師兄」梁育榮狀態火熱，最終以7:1的壓倒性比分奪冠 ，贏得全場歡呼。 而女子BC2級決賽則上演「港隊打吡」，最終由楊曉林4:0擊敗隊友郭海瑩，成功封后。 港隊共奪得兩面金牌、兩面銀牌及三面銅牌，為本屆賽事個人項目寫下完美句號。政務司司長陳國基和文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦都親臨現場，為獲獎運動員頒獎，共享榮耀時刻。 明天將進行團體小組賽，港隊將繼續衝擊獎牌。

港隊單日狂攬七面獎牌

今日金牌戰方面，老將梁育榮於男子BC4級決賽展現統治級表現，以7:1大勝廣東的廣越想，勇奪金牌。女子BC2級決賽同樣矚目，由楊曉林與郭海瑩合演「港隊打吡」，楊曉林發揮更為穩定，以4:0勝隊友郭海瑩 ，奪得金牌，郭海瑩則獲得銀牌。至於女子BC3級決賽，港將何宛淇奮戰下以1:3不敵四川的范進，收穫一面銀牌。

銅牌賽方面，唐芝江在男子BC4級以3:2力克廣東的鄭遠森，為港隊奪得銅牌。緊接其後，張沅在女子BC4級以4:1輕取廣東的占蝦，龍子健則在男子BC1級以4:1擊敗重慶的羅冠中，再添兩面銅牌。

梁育榮：主場奪金意義重大 實現一半「集郵」願望

賽後強將梁育榮表示，這面金牌對他意義非凡。他透露了一個重要目標：「這是我第一次參加殘特奧會，希望可以集齊我所參加過各大運動會的金牌，而家暫時達成咗半個願望。」談到主場作賽的感受，梁育榮直言動力倍增：「分別好大！好多熟悉的廣東話打氣聲，每一球好波都聽到，係好大嘅推動力。」他特別感謝入場支持香港隊的市民。

楊曉林：以平常心奪冠 從失利中變得更強大

女子BC2級金牌得主楊曉林賽後表現平靜。對於在決賽與熟悉的隊友對陣，她表示是以「平常心」上場：「不會因為對手是隊友就掉以輕心，都是以比賽心態去打每一球。」。這面金牌對楊曉林而言別具意義：「我第一次參加全運會。第一次喺香港舉辦全運會。第一次喺香港主場打全運會啦，同埋第一次攞埋呢塊金牌。」讓她感到「好開心、好感恩」。明天她將與隊友出戰接下來的團體賽，繼續爭取佳績。

記者、攝影：廖偉業