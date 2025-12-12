Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

殘特奧會｜硬地滾球個人賽大豐收 港隊共奪兩金兩銀三銅 梁育榮實現一半金牌「集郵」夢

即時體育
更新時間：19:09 2025-12-12 HKT
發佈時間：19:09 2025-12-12 HKT

殘特奧會硬地滾球項目今日（12日）在啟德體藝館上演個人組決賽，港隊「大師兄」梁育榮狀態火熱，最終以7:1的壓倒性比分奪冠 ，贏得全場歡呼。 而女子BC2級決賽則上演「港隊打吡」，最終由楊曉林4:0擊敗隊友郭海瑩，成功封后。 港隊共奪得兩面金牌、兩面銀牌及三面銅牌，為本屆賽事個人項目寫下完美句號。政務司司長陳國基和文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦都親臨現場，為獲獎運動員頒獎，共享榮耀時刻。 明天將進行團體小組賽，港隊將繼續衝擊獎牌。

港隊單日狂攬七面獎牌

今日金牌戰方面，老將梁育榮於男子BC4級決賽展現統治級表現，以7:1大勝廣東的廣越想，勇奪金牌。女子BC2級決賽同樣矚目，由楊曉林與郭海瑩合演「港隊打吡」，楊曉林發揮更為穩定，以4:0勝隊友郭海瑩 ，奪得金牌，郭海瑩則獲得銀牌。至於女子BC3級決賽，港將何宛淇奮戰下以1:3不敵四川的范進，收穫一面銀牌。

銅牌賽方面，唐芝江在男子BC4級以3:2力克廣東的鄭遠森，為港隊奪得銅牌。緊接其後，張沅在女子BC4級以4:1輕取廣東的占蝦，龍子健則在男子BC1級以4:1擊敗重慶的羅冠中，再添兩面銅牌。

梁育榮：主場奪金意義重大 實現一半「集郵」願望

賽後強將梁育榮表示，這面金牌對他意義非凡。他透露了一個重要目標：「這是我第一次參加殘特奧會，希望可以集齊我所參加過各大運動會的金牌，而家暫時達成咗半個願望。」談到主場作賽的感受，梁育榮直言動力倍增：「分別好大！好多熟悉的廣東話打氣聲，每一球好波都聽到，係好大嘅推動力。」他特別感謝入場支持香港隊的市民。

楊曉林：以平常心奪冠 從失利中變得更強大

女子BC2級金牌得主楊曉林賽後表現平靜。對於在決賽與熟悉的隊友對陣，她表示是以「平常心」上場：「不會因為對手是隊友就掉以輕心，都是以比賽心態去打每一球。」。這面金牌對楊曉林而言別具意義：「我第一次參加全運會。第一次喺香港舉辦全運會。第一次喺香港主場打全運會啦，同埋第一次攞埋呢塊金牌。」讓她感到「好開心、好感恩」。明天她將與隊友出戰接下來的團體賽，繼續爭取佳績。

 

記者、攝影：廖偉業

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
1小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
11小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場
突發
3小時前
大寶冰室肉餅飯源頭？元朗「最強媽媽」揹B劏豬肉 工作照感動網民 神級回應成焦點｜Juicy叮
大寶冰室肉餅飯源頭？元朗「最強媽媽」揹B劏豬肉 工作照感動網民 神級回應成焦點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
2小時前
宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會須9個月內完成報告 如特定議題有需要 可向特首申賦權成法定調查委員會
03:11
宏福苑五級火｜李家超：獨立委員會9個月內完成報告 如特定議題有需要 可向特首申賦權成法定調查委員會
社會
6小時前