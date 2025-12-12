Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽｜香港首辦WTT大獲成功 乒總主席余國樑：為乒乓球發展拋磚引玉

即時體育
更新時間：18:02 2025-12-12 HKT
發佈時間：18:02 2025-12-12 HKT

12月10-14日一連五日在紅館舉行的「WTT香港總決賽2025」是香港相隔6年再次舉辦國際級乒乓球盛事，更是首次舉辦WTT總決賽，香港乒乓總會主席余國樑（Tony)表示購票反應熱烈，而且最近後數日的門票亦在短時間內售罄，令到信心大增，他也認為舉辦如此大型的賽事可為本地乒壇發展有拋磚引玉的幫助。

賽事為觀眾帶來不一樣的觀賽體驗

「WTT香港總決賽2025」今日進入第三日，每日人潮亦有明顯增多，Tony表示對本次比賽的評價正面，他亦收到不少反饋表示今次的體驗很不同，他表示：「第一啦，就好多人覺得嚟到依度，除咗睇一個比賽之餘，嗰個感覺係唔同，即係你見到嘅音響啊燈光啊，同埋佢俾到運動員就算出場、訪問成個格局同形式，同我哋舊陣時喺誒唔同嘅比賽嗰個體驗都未必一樣。」Tony也表示與以往舉辦的賽事相比WTT的娛樂性比較多，他說：「而家嘅科技可以做到個比賽嘅娛樂性好多，不論只而家有TTR啦佢嘅鷹眼啦亦都有所有電子屏幕啦咁成個格局同我哋舊陣時做世界賽事係唔一樣囉，個場地都大咗好多啦。 」而入場人數方面他表示根據現有數據有近6成都是來自內地和外地球迷，有4成是本地球迷。

對本地乒壇發展帶來拋磚引玉的作用

今次舉辦賽事吸引到不少觀眾到場觀賽可謂大獲成功，對此Tony被問到對香港乒壇發展有什麼幫助時，他說：「成個乒乓球發展就唔係淨係一個比賽可以做得到嘅，佢都係拋磚引玉啦， 今次我哋有好多教練，同埋好多年青嘅運動員嚟到，咁佢哋會感受得到乒乓球，現在嗰個專業性係非常之強。 唔單止係技術層面上邊，成個全面性嘅運動員都非常之強，亦都亦都睇到今次嘅獎金係130萬美金嘅呢個，係對運動員嚟講係一個好大嘅強心針。」WTT在未來2年亦會在香港舉行，他也不排除考慮未來會移師至啟德舉行，但他亦強調紅館的體驗已經很好，包括球迷的交通方面和臨時搭建用作球員熱身的副館也大受球員好評。

 

 

記者/攝影：魏國謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
22小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
10小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
7小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
4小時前
警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場
突發
1小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
4小時前
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
2025-12-11 18:48 HKT